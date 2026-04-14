Пограничники отказали в выезде отцу троих детей из-за «отсутствия отсрочки» — суд признал это незаконным

Восьмой апелляционный административный суд подтвердил: пограничники не могут отказывать в выезде только из-за сомнений относительно отсрочки от мобилизации, если у человека есть другие законные основания для пересечения границы. В этом деле речь шла о мужчине, который воспитывает трех несовершеннолетних детей.

Суд пришел к выводу, что сам факт отцовства троих детей в возрасте до 18 лет — при наличии подтверждающих документов — дает право на выезд в условиях военного положения. В то же время проверять или оценивать, правильно ли оформлена отсрочка от мобилизации, пограничная служба не уполномочена — это компетенция других органов.

Обстоятельства дела №260/6096/25

Гражданин Украины в июле 2025 года пытался выехать за границу через один из пунктов пропуска. Во время прохождения контроля он подал паспорт для выезда за границу, военный билет, выписку из приложения «Резерв+» с отметкой об отсрочке, удостоверение родителей многодетной семьи, свидетельства о рождении детей, а также другие документы.

Несмотря на это, уполномоченное должностное лицо пограничного подразделения отказало ему в пересечении границы. Как отмечалось в решении, основанием стало то, что гражданин якобы не соответствует условиям пересечения государственной границы, в частности из-за отсутствия отсрочки от мобилизации по соответствующему основанию.

Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд.

Решение суда первой инстанции

Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск. Суд признал решение пограничников противоправным и отменил его, указав, что ответчик не доказал правомерность отказа и не привел надлежащих и конкретных оснований для его принятия.

Доводы апелляционной жалобы

Пограничный отряд, обжалуя решение, указывал, что истец не подтвердил право на выезд надлежащими документами, в частности не имел отсрочки от мобилизации именно как многодетный отец. Также отмечалось отсутствие документов относительно отдельных обстоятельств, которые, по мнению ответчика, являются необходимыми для пересечения границы.

Истец в отзыве настаивал, что закон не требует подтверждения конкретного вида отсрочки для реализации права на выезд, а наличие предусмотренного законом основания — отцовства троих детей — является достаточным при условии подтверждения соответствующими документами.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Суд подчеркнул, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом. В этом контексте пограничная служба не наделена полномочиями решать вопросы относительно предоставления или содержания отсрочки от мобилизации. Такие полномочия принадлежат территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Задача пограничников заключается в проверке наличия оснований для пересечения границы, а не в их дополнительной оценке или толковании.

Суд также обратил внимание, что законодательство разграничивает вопросы мобилизации и порядок пересечения государственной границы. Следовательно, отсутствие или специфика отсрочки не может рассматриваться как самостоятельное основание для отказа в выезде, если у лица есть другие предусмотренные законом основания.

Отдельно апелляционный суд отметил, что факт содержания трех и более детей в возрасте до 18 лет является предусмотренным законом основанием для пересечения границы при условии подтверждения соответствующими документами. В деле истец предоставил удостоверение многодетной семьи, а также документы, подтверждающие семейные обстоятельства, в частности решение суда относительно проживания ребенка, что было учтено судом при оценке доказательств в совокупности.

Вместе с тем суд установил, что решение об отказе не содержит четких и конкретных причин. В нем не указано, какие именно документы являются ненадлежащими или недостаточными, что лишает лицо возможности понять основания отказа и устранить их. Такой подход не соответствует требованиям законодательства относительно обоснованности решений субъектов властных полномочий.

Вывод суда

Восьмой апелляционный административный суд постановил оставить апелляционную жалобу пограничного отряда без удовлетворения, а решение Закарпатского окружного административного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия.

