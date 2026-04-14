Прикордонники відмовили у виїзді батькові трьох дітей через «відсутність відстрочки» — суд визнав це незаконним

Суд наголосив: прикордонники не уповноважені оцінювати підстави відстрочки, а багатодітність є самостійною підставою для виїзду.

Восьмий апеляційний адміністративний суд підтвердив: прикордонники не можуть відмовляти у виїзді лише через сумніви щодо відстрочки від мобілізації, якщо людина має інші законні підстави для перетину кордону. У цій справі йшлося про чоловіка, який виховує трьох неповнолітніх дітей.

Суд дійшов висновку, що сам факт батьківства трьох дітей віком до 18 років — за наявності підтверджуючих документів — дає право на виїзд під час воєнного стану. Водночас перевіряти або оцінювати, чи правильно оформлена відстрочка від мобілізації, прикордонна служба не має повноважень — це компетенція інших органів.

Обставини справи №260/6096/25

Громадянин України у липні 2025 року намагався виїхати за кордон через один із пунктів пропуску. Під час проходження контролю він подав паспорт для виїзду за кордон, військовий квиток, витяг із застосунку «Резерв+» із відміткою про відстрочку, посвідчення батьків багатодітної сім’ї, свідоцтва про народження дітей, а також інші документи.

Попри це, уповноважена службова особа прикордонного підрозділу відмовила йому у перетині кордону. Як зазначалося у рішенні, підставою стало те, що громадянин нібито не відповідає умовам перетину державного кордону, зокрема через відсутність відстрочки від мобілізації за відповідною підставою.

Не погодившись із відмовою, чоловік звернувся до суду.

Рішення суду першої інстанції

Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов. Суд визнав рішення прикордонників протиправним і скасував його, вказавши, що відповідач не довів правомірність відмови та не навів належних і конкретних підстав для її прийняття.

Доводи апеляційної скарги

Прикордонний загін, оскаржуючи рішення, зазначав, що позивач не підтвердив право на виїзд належними документами, зокрема не мав відстрочки від мобілізації саме як багатодітний батько. Також наголошувалося на відсутності документів щодо окремих обставин, які, на думку відповідача, є необхідними для перетину кордону.

Позивач у відзиві наполягав, що закон не вимагає підтвердження конкретного виду відстрочки для реалізації права на виїзд, а наявність передбаченої законом підстави — батьківства трьох дітей — є достатньою за умови підтвердження відповідними документами.

Оцінка апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Суд підкреслив, що органи державної влади зобов’язані діяти виключно в межах повноважень і у спосіб, визначений законом. У цьому контексті прикордонна служба не наділена повноваженнями вирішувати питання щодо надання чи змісту відстрочки від мобілізації. Такі повноваження належать територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Завдання прикордонників полягає у перевірці наявності підстав для перетину кордону, а не в їх додатковій оцінці чи тлумаченні.

Суд також звернув увагу, що законодавство розмежовує питання мобілізації та порядок перетину державного кордону. Відтак відсутність або специфіка відстрочки не може розглядатися як самостійна підстава для відмови у виїзді, якщо особа має інші передбачені законом підстави.

Окремо апеляційний суд наголосив, що факт утримання трьох і більше дітей віком до 18 років є передбаченою законом підставою для перетину кордону за умови підтвердження відповідними документами. У справі позивач надав посвідчення багатодітної сім’ї, а також документи, які підтверджують сімейні обставини, зокрема рішення суду щодо проживання дитини, що було враховано судом при оцінці доказів у сукупності.

Разом з тим суд встановив, що рішення про відмову не містить чітких і конкретних причин. У ньому не зазначено, які саме документи є неналежними або недостатніми, що унеможливлює для особи розуміння підстав відмови та їх усунення. Такий підхід не відповідає вимогам законодавства щодо обґрунтованості рішень суб’єктів владних повноважень.

Висновок суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд постановив залишити апеляційну скаргу прикордонного загону без задоволення, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати її ухвалення.

