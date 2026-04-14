В Харькове швею записали медсестрой в Резерв+: суд обязал ТЦК исключить женщину с воинского учета

11:30, 14 апреля 2026
Женщина не имеет медицинского образования и не становилась на воинский учет добровольно, а ТЦК не смог подтвердить основания ее внесения в реестр.
В Харькове швею записали медсестрой в Резерв+: суд обязал ТЦК исключить женщину с воинского учета
Харьковский окружной административный суд рассмотрел дело женщины, которая неожиданно обнаружила себя на воинском учете как «медик», хотя по образованию и работе к медицине не имеет никакого отношения. ТЦК отказался исправить ситуацию, ссылаясь, в частности, на непрохождение военно-врачебной комиссии.

Суд пришел к выводу, что ключевой вопрос заключается не в прохождении ВЛК, а в самом основании постановки на учет. Поскольку женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и не выражала желания становиться на воинский учет, ее внесение в реестр признано безосновательным. ТЦК обязано исключить ее из воинского учета.

Обстоятельства дела: как швея стала «медиком»

Харьковский окружной административный суд решением по делу №520/26274/25 удовлетворил иск гражданки к районному ТЦК.

Истец выяснила через приложение «Резерв+», что с 4 февраля 2022 года состоит на воинском учете как военнообязанная с воинским званием «рядовой» и военно-учетной специальностью, связанной с медицинским образованием — «младший специалист с медицинским образованием, сестра медицинская (брат медицинский)».

Вместе с тем, как установил суд, в 1993 году женщина окончила профессионально-техническое училище в Харькове по профессии «швея». Данные трудовой книжки и сведения из реестра застрахованных лиц подтвердили, что она работала в сфере швейного производства и торговли, а также в других немедицинских сферах. Каких-либо доказательств получения медицинского или фармацевтического образования материалы дела не содержали.

Информация Министерства образования и науки Украины также подтвердила отсутствие у истца документов об образовании по соответствующим специальностям.

Истец обратилась в ТЦК с заявлением об исключении из воинского учета, однако в ответ получила сообщение об отсутствии оснований для такого исключения. При этом ей указывали на необходимость прохождения военно-врачебной комиссии и возможные признаки административного правонарушения в связи с ее непрохождением.

Кроме того, ответчик сообщил, что часть учетных документов была утрачена в результате ракетного удара в 2022 году, в связи с чем невозможно установить основания постановки истца на воинский учет.

Позиция суда: отсутствие оснований для учета

Суд исходил из положений Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым женщины подлежат обязательной постановке на воинский учет только в случае получения медицинского или фармацевтического образования.

Женщины, имеющие иную специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, могут быть поставлены на воинский учет исключительно по собственному желанию.

Суд установил, что истец не имеет медицинского или фармацевтического образования, не получала родственной специальности и не выражала волеизъявления относительно постановки на воинский учет. Следовательно, отсутствует юридический факт, с которым закон связывает возможность постановки женщины на воинский учет.

Отдельно суд отметил, что обязанность уточнения персональных данных, установленная законодательством, не является правовым основанием для постановки лица на воинский учет.

Ссылки ответчика на непрохождение истцом военно-врачебной комиссии суд не признал релевантными для разрешения спора, поскольку изначально отсутствовали правовые основания для ее пребывания на воинском учете.

Утрата документов не освобождает от обязанности доказывания

Суд подчеркнул, что именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своих решений, действий или бездействия.

Тот факт, что ответчик не смог установить основания постановки истца на учет из-за утраты документов, не может оправдывать продолжение ограничения ее прав. Отсутствие доказательств правомерности постановки на учет свидетельствует о противоправности таких действий.

Эффективный способ защиты: именно исключение с учета

Суд обратил внимание на различие между снятием с воинского учета и исключением из него. Исключение означает окончательную утрату статуса военнообязанного, тогда как снятие не лишает такого статуса окончательно.

Поскольку по делу установлена противоправность постановки истца на воинский учет, надлежащим способом защиты ее прав является именно исключение с воинского учета с внесением соответствующих изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Решение суда

Суд признал противоправным бездействие районного ТЦК и СП в части невнесения в реестр информации об исключении истца с воинского учета.

Ответчик обязан внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Также в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 968,96 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Уголовном кодексе за международные преступления предлагают предусмотреть конфискацию имущества как меру наказания

В Раде предлагают расширить нормы, касающиеся конфискации имущества как наказания за международные преступления, связанные с агрессией рф против Украины.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

В новом Гражданском кодексе разрешат использовать контент ИИ без согласия автора: что изменится

В ГК устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, сгенерированные системами искусственного интеллекта.

