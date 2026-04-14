У Харкові швачку записали медсестрою в Резерв+: суд зобов’язав ТЦК виключити жінку з військового обліку

Жінка не має медичної освіти і не ставала на облік добровільно, а ТЦК не зміг підтвердити підстави її внесення до реєстру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Харківський окружний адміністративний суд розглянув справу жінки, яка несподівано виявила себе у військовому обліку як «медик», хоча за освітою та роботою до медицини не має жодного стосунку. ТЦК відмовився виправити ситуацію, посилаючись, зокрема, на непроходження військово-лікарської комісії.

Суд дійшов висновку, що ключове питання полягає не у проходженні ВЛК, а у самій підставі взяття на облік. Оскільки жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти і не висловлювала бажання ставати на військовий облік, її внесення до реєстру визнано безпідставним. ТЦК зобов’язано виключити її з військового обліку.

Обставини справи: як швачка стала «медиком»

Харківський окружний адміністративний суд рішенням у справі №520/26274/25 задовольнив позов громадянки до районного ТЦК.

Позивачка з’ясувала через застосунок «Резерв+», що з 4 лютого 2022 року перебуває на військовому обліку як військовозобов’язана із військовим званням «рядовий» та військово-обліковою спеціальністю, пов’язаною з медичною освітою — «молодший спеціаліст з медичною освітою, сестра медична (брат медичний)».

Водночас, як встановлено судом, у 1993 році жінка закінчила професійно-технічне училище у Харкові за професією «швачка». Дані трудової книжки та відомості з реєстру застрахованих осіб підтвердили, що вона працювала у сфері швейного виробництва та торгівлі, а також в інших немедичних сферах. Жодних доказів здобуття медичної або фармацевтичної освіти матеріали справи не містили.

Інформація Міністерства освіти і науки України також підтвердила відсутність у позивачки документів про освіту за відповідними спеціальностями.

Позивачка звернулася до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку, однак у відповідь отримала повідомлення про відсутність підстав для такого виключення. Водночас їй вказували на необхідність проходження військово-лікарської комісії та можливі ознаки адміністративного правопорушення у зв’язку з її непроходженням.

Крім того, відповідач повідомив, що частину облікових документів було втрачено внаслідок ракетного удару у 2022 році, у зв’язку з чим неможливо встановити підстави взяття позивачки на військовий облік.

Позиція суду: відсутність підстав для обліку

Суд виходив із положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», згідно з якими жінки підлягають обов’язковому взяттю на військовий облік лише у разі здобуття медичної або фармацевтичної освіти.

Жінки, які мають іншу спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть бути взяті на військовий облік виключно за власним бажанням.

Суд встановив, що позивачка не має медичної або фармацевтичної освіти, не здобувала спорідненої спеціальності та не виявляла волевиявлення щодо взяття на військовий облік. Відтак відсутній юридичний факт, з яким закон пов’язує можливість взяття жінки на військовий облік.

Окремо суд зазначив, що обов’язок уточнення персональних даних, встановлений законодавством, не є правовою підставою для взяття особи на військовий облік.

Посилання відповідача на непроходження позивачкою військово-лікарської комісії суд не визнав релевантними для вирішення спору, оскільки первинно не було правових підстав для її перебування на військовому обліку.

Втрата документів не звільняє від обов’язку доведення

Суд підкреслив, що саме на суб’єкта владних повноважень покладається обов’язок довести правомірність своїх рішень, дій або бездіяльності.

Той факт, що відповідач не зміг встановити підстави взяття позивачки на облік через втрату документів, не може виправдовувати продовження обмеження її прав. Відсутність доказів правомірності постановки на облік свідчить про протиправність таких дій.

Ефективний спосіб захисту: саме виключення з обліку

Суд звернув увагу на різницю між зняттям з військового обліку та виключенням з нього. Виключення означає остаточну втрату статусу військовозобов’язаного, тоді як зняття не позбавляє такого статусу остаточно.

Оскільки у справі встановлено протиправність взяття позивачки на військовий облік, належним способом захисту її прав є саме виключення з військового обліку з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рішення суду

Суд визнав протиправною бездіяльність районного ТЦК та СП щодо невнесення до реєстру інформації про виключення позивачки з військового обліку.

Відповідача зобов’язано внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також на користь позивачки стягнуто судовий збір у розмірі 968,96 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.