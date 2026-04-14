Отсрочку исполнения решения третейского суда после выдачи приказа рассматривает апелляционный хозяйственный суд как суд первой инстанции — КХС ВС

Верховный Суд рассмотрел вопрос отсрочки исполнения решения третейского суда после выдачи приказа на его принудительное исполнение и пришел к выводу, что такие полномочия принадлежат хозяйственному суду, выдавшему исполнительный документ как суд первой инстанции.

Вопрос отсрочки (рассрочки) исполнения решения после выдачи приказа на принудительное исполнение решается в рамках правового режима принудительного исполнения, установленного Законом Украины «Об исполнительном производстве», а соответствующие процессуальные полномочия реализуются хозяйственным судом, который рассматривал такое производство как суд первой инстанции и выдал исполнительный документ.

Выдача приказа на принудительное исполнение решения третейского суда означает, что вопрос отсрочки исполнения решается компетентным хозяйственным судом как судом первой инстанции в соответствующем производстве, а не третейским судом, полномочия состава которого по рассмотрению конкретного дела прекратились.

К такому выводу пришёл Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 873/116/25 (873/122/25).

В этом деле апелляционный хозяйственный суд как суд первой инстанции выдал приказ на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств. Впоследствии этот же суд удовлетворил заявление ответчика об отсрочке исполнения решения третейского суда.

КГС ВС оставил без изменений определение апелляционного суда об отсрочке исполнения решения третейского суда и признал необоснованными доводы истца об отсутствии у хозяйственного суда полномочий по отсрочке исполнения решения и необходимости обращения для решения этого вопроса в третейский суд.

Согласно ч. 2 ст. 21 Закона Украины «О третейских судах» полномочия состава третейского суда, которым разрешался спор, прекращаются после принятия им решения по конкретному делу. Возобновление полномочий состава третейского суда предусмотрено ч. 3 данной статьи только в случаях, определённых ст. 47–49 указанного Закона.

С учётом положений ч. 1 ст. 33 Закона Украины «Об исполнительном производстве», ч. 2 ст. 24, ч. 1 ст. 331 ХПК Украины, вопрос об отсрочке исполнения решения третейского суда, по которому выдан приказ на принудительное исполнение, должен решаться апелляционным хозяйственным судом, который рассматривал вопрос о выдаче такого приказа как суд первой инстанции.

