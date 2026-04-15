Когда военнослужащий, совершивший СЗЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности — позиция Верховного Суда

08:12, 15 апреля 2026
Суд учел, что правонарушение совершено впервые, обращение было добровольным, а командир предоставил письменное согласие на продолжение службы.
Когда военнослужащий, совершивший СЗЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности — позиция Верховного Суда
Военнослужащий, который впервые самовольно оставил часть во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УК), может быть освобожден от уголовной ответственности. Такая позиция изложена в постановлении КУС ВС от 31.07.2025 по делу №183/12595/23.

В деле военнослужащий, мобилизованный во время особого периода, самовольно оставил часть и находился дома.

Суды первой и апелляционной инстанций признали его виновным.

Позиция КУС ВС

Решения судов предыдущих инстанций отменены. В соответствии с ч. 5 ст. 401 УК лицо освобождено от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 407 УК, а уголовное производство закрыто согласно п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

Суд указал, что согласно ч. 5 ст. 401 УК (в редакции Закона Украины от 20.08.2024 № 3902-ІХ, вступившего в силу 07.09.2024) лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 этого Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Украины, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть либо к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения такой лицом военной службы.

Осужденный, который, будучи военнослужащим, во время действия военного положения совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, обратился в суд кассационной инстанции с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 этого Кодекса. Добровольность своего обращения осужденный подтвердил в судебном заседании. По имеющимся в деле данным, ранее он не был судим.

Сторона защиты также подала в КУС документ — письменное согласие командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным службы в указанной части. Кроме того, в КУС поступило заявление командира воинской части с просьбой направить лицо в эту часть для прохождения военной службы и приложенным письменным согласием. Следовательно, в данном производстве имеется совокупность условий для освобождения лица от уголовной ответственности, определенных ч. 5 ст. 401 УК. Поэтому ходатайство осужденного о возвращении в воинскую часть для прохождения военной службы подлежит удовлетворению.

