Коли військовий, який вчинив СЗЧ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності — позиція Верховного Суду

Суд врахував, що правопорушення вчинено вперше, звернення було добровільним, а командир надав письмову згоду на продовження служби.

Військовослужбовець, який уперше самовільно залишив частину під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК), може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Таку позицію викладено у постанові ККС ВС від 31.07.2025 у справі №183/12595/23.

У справі військовий, мобілізований під час особливого періоду, самовільно залишив частину та перебував удома.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали його винним.

Позиція ККС ВС

Скасовано рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до ч. 5 ст. 401 КК звільнено особу від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 407 КК, а кримінальне провадження закрито згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Суд вказав, що відповідно до ч. 5 ст. 401 КК (у редакції ЗУ від 20.08.2024 № 3902-ІХ, який набрав чинності 07.09.2024) особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо вона добровільно звернулася з клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

Засуджений, котрий, будучи військовослужбовцем, під час дії воєнного стану вчинив злочин, визначений у ч. 5 ст. 407 КК, звернувся до суду касаційної інстанції з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 цього Кодексу. Добровільність свого звернення засуджений підтвердив у судовому засіданні. За наявними в справі даними останній раніше не судимий.

Сторона захисту також подала адресований ККС документ – письмову згоду командира військової частини на подальше проходження засудженим служби в указаній частині. Крім того, до ККС надійшла заява командира військової частини з проханням направити особу до цієї частини для проходження військової служби та доданою письмовою згодою. Отже, у цьому провадженні наявна сукупність умов для звільнення особи від кримінальної відповідальності, визначених ч. 5 ст. 401 КК. А тому клопотання засудженого про повернення до військової частини для проходження військової служби підлягає задоволенню.

