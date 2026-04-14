Не все делится после расторжения брака: женщина в суде доказала происхождение средств и сохранила недвижимость

Апелляционный суд признал дом и земельный участок личной собственностью, поскольку они были приобретены за средства от продажи квартиры.

Распределение имущества после расторжения брака — одна из самых частых категорий семейных споров, где ключевым является вопрос: было ли имущество совместным или личным. Ровенский апелляционный суд в постановлении разъяснил, при каких условиях презумпция совместной общей собственности может быть опровергнута и какую роль играют доказательства происхождения средств.

Это дело показательно тем, что даже имущество, приобретенное во время брака, не всегда считается совместным. Если один из супругов докажет, что приобрел его за собственные средства, полученные, например, от продажи личного имущества, суд может признать такое имущество частной собственностью. Именно такую правовую позицию и применил апелляционный суд в этом деле.

Обстоятельства дела № 570/3641/22

Ровенский апелляционный суд, удовлетворяя апелляционную жалобу представителя ответчицы по первоначальному иску, оценил представленные доказательства по правилам ст. 89 Гражданского процессуального кодекса Украины и пришел к выводу, что недвижимое имущество — незавершенный объект строительства и земельный участок, на котором он расположен, приобретено за ее личные средства, полученные от продажи принадлежащего ей на праве личной частной собственности имущества.

Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение местного суда, обжалованное представителем ответчицы по первоначальному иску, которым первоначальный иск бывшего мужа к его доверительнице о разделе имущества супругов удовлетворен и признано жилой дом и земельный участок объектом совместной общей собственности супругов и разделено это недвижимое имущество между сторонами по ½ части каждому. Признано за истцом по первоначальному иску право собственности на спорное имущество.

Этим же судебным решением встречный иск апеллянтки к бывшему мужу удовлетворен частично.

Признано совместной общей собственностью автомобиль Opel Omega, взыскано в пользу женщины в счет раздела автомобиля денежную компенсацию ½ средней рыночной его стоимости и прекращено право совместной общей собственности бывших супругов на спорный автомобиль.

В удовлетворении встречного иска в части признания жилого дома и земельного участка личной частной собственностью апеллянтке отказано.

Не соглашаясь с таким судебным решением, представитель ответчицы по первоначальному иску в апелляционной жалобе просил суд отменить обжалованное решение суда предыдущей инстанции в части удовлетворения первоначального иска о разделе имущества супругов и отказать в удовлетворении встречного иска его доверительницы к бывшему мужу о признании жилого дома и земельного участка личной частной собственностью. Принять новое решение в соответствующей части, которым в удовлетворении первоначального иска о разделе имущества супругов отказать полностью.

Удовлетворить встречный иск его доверительницы к бывшему мужу о признании жилого дома и земельного участка личной частной собственностью в полном объеме.

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Суд установил, что в период пребывания сторон в зарегистрированном браке апеллянтка приобрела в собственность жилой дом и земельный участок, а ее бывший муж — транспортное средство марки Opel Omega.

После расторжения брака истец по первоначальному иску, считая спорные жилой дом и земельный участок объектами права совместной общей собственности супругов, обратился в суд для разрешения спора об их разделе. В свою очередь, апеллянтка обратилась в суд со встречным иском о признании указанных объектов недвижимого имущества ее личной частной собственностью и разделе принадлежащего бывшему мужу транспортного средства как совместного общего имущества супругов.

В соответствии с ч. 1 ст. 60 Семейного кодекса Украины (далее в тексте — СК Украины) имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве совместной общей собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.д.) самостоятельного заработка (дохода).

Указанная норма свидетельствует о презумпции совместности права собственности супругов на имущество, приобретенное ими в период брака. Вместе с тем данная презумпция может быть опровергнута одним из супругов в судебном порядке в случае оспаривания им распространения правового режима совместного общего имущества на определенный объект. Бремя доказывания обстоятельств, необходимых для опровержения презумпции, возлагается на того из супругов, который ее опровергает.

Опровергая распространение на жилой дом и земельный участок правового режима совместного общего имущества супругов, апеллянтка ссылалась на приобретение указанного имущества за средства, вырученные от продажи принадлежащей ей на праве собственности квартиры, что подтверждается договором купли-продажи недвижимого имущества однокомнатной квартиры.

После отчуждения квартиры ответчица по первоначальному иску на следующий день заключила договор купли-продажи незавершенного строительства, объекта жилой недвижимости.

Как следует из п. 4 указанного договора купли-продажи, продажа объекта осуществлялась за сумму, эквивалентную квартире, отчужденной апеллянткой.

Согласно другому договору купли-продажи, ответчица по первоначальному иску приобрела земельный участок, на котором расположен объект, за средства, полученные от продажи квартиры матерью и братом, в которой она имела долю.

Проанализировав имеющиеся доказательства и обстоятельства дела, учитывая примерно одинаковую стоимость недвижимого имущества, апелляционный суд пришел к выводу о приобретении апеллянткой незавершенного строительства, объекта жилой недвижимости, и земельного участка, на котором указанный объект расположен, за личные средства, полученные от продажи принадлежащего ей на праве личной частной собственности имущества.

Таким образом, согласно положениям ст. 57 СК Украины, имеются достаточные правовые и фактические основания для признания спорного имущества личной частной собственностью апеллянтки, которая с помощью надлежащих и допустимых доказательств опровергла презумпцию совместности имущества супругов.

Учитывая это, апелляционный суд не согласился с выводом суда предыдущей инстанции о том, что наличие письменного согласия одного из супругов на заключение другим супругом договоров купли-продажи имущества, зафиксированное в таком договоре, свидетельствует о приобретении имущества за совместные средства в совместную общую собственность, поскольку апеллянтка в судебном порядке доказала источник происхождения средств, за которые приобретено спорное имущество.

Ровенский апелляционный суд не нашел оснований для применения к спорным правоотношениям правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении от 03.06.2024 г. по делу № 712/3590/22 (производство № 61-14297сво23).

Как указано Великой Палатой Верховного Суда в постановлении от 22 марта 2023 года по делу № 154/3029/14-ц (производство №14-43цс22), Великая Палата Верховного Суда формулирует правовые выводы в делах с учетом установления судами определенных фактических обстоятельств дела. Такие выводы не являются универсальными и типичными для всех дел и фактических обстоятельств, которые могут быть установлены судами.

В споре, который пересмотрел суд апелляционной инстанции, наличие нотариально удостоверенного согласия инициатора первоначального иска на приобретение женой спорного недвижимого имущества не опровергает факт приобретения такого имущества за ее личные средства.

Что касается доводов истца по первоначальному иску о вложении им личных средств в строительство жилого дома, то апелляционный суд разъяснил, что поскольку он не доказал существенного увеличения стоимости спорного недвижимого имущества вследствие его материальных или физических вложений, его интересы в спорных правоотношениях могут быть защищены путем заявления требования о денежной компенсации понесенных расходов, если такие затраты понесены в период пребывания в браке.

Что решила апелляция

Коллегия судей отказала истцу по первоначальному иску в удовлетворении иска к бывшей жене о разделе имущества супругов, а встречный иск апеллянтки к бывшему мужу о признании жилого дома и земельного участка ее личной частной собственностью, взыскании компенсации удовлетворила в полном объеме.

