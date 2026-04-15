Когда соседи затопили квартиру: как суды реально решают такие споры — три показательных кейса

Почему сам факт затопления не решает дело и что становится ключевым доказательством.

Затопление квартиры — одна из самых распространенных причин конфликтов между соседями. На бытовом уровне все выглядит просто: есть вода, есть повреждения, значит, кто-то должен заплатить. Но в суде этого недостаточно. Там работает другая логика: необходимо доказать не только факт залития, но и его причину, виновное лицо и размер ущерба.

Свежие решения судов в Полтаве, Николаеве и Днепре показывают, как именно суды подходят к таким спорам. И главное — почему даже очевидная на первый взгляд ситуация может завершиться как полным или частичным удовлетворением иска, так и отказом в отдельных требованиях.

Полтава: компенсация — только в пределах доли

Подольский районный суд города Полтавы по делу № 553/4000/25 рассмотрел спор о затоплении квартиры, которое произошло в июне 2025 года.

Истец изначально заявил требования на полную сумму установленных убытков — 92 780 грн, а также значительный моральный вред и судебные расходы. Эта сумма была подтверждена экспертным заключением.

Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что квартира находится в общей собственности, а истец владеет лишь одной третью. После этого он уточнил иск и уменьшил требования до 30 926,67 грн — пропорционально своей доле.

Это принципиальный момент: суд не уменьшал сумму самостоятельно. Истец сам определил предел своих требований в соответствии с объемом своих прав.

Факт затопления стороны фактически не оспаривали. Ответчица согласилась с материальным ущербом в указанном размере, но возражала против морального вреда и других расходов.

Суд исходил из того, что ответчик не доказал отсутствие своей вины, а исковые требования в части материального ущерба соответствуют закону и не нарушают прав других лиц.

В результате суд взыскал 30 926,67 грн материального ущерба, 10 000 грн морального вреда и 10 000 грн расходов на экспертное исследование. В остальной части иска отказано.

Что показывает этот кейс

Если квартира имеет нескольких собственников, каждый из них может требовать компенсацию только в пределах своей доли.

Николаев: причину не установили, но виновного определили

По делу № 487/346/25 Заводской районный суд города Николаева рассматривал ситуацию, где факт затопления был очевиден, но его причина — нет.

Истец обнаружила залитие в сентябре 2024 года. Акт комиссионного обследования зафиксировал серьезные повреждения: влажность, плесень, отклеенные обои, повреждение электрики. Однако в самом акте прямо указано, что причина затопления не установлена.

При осмотре квартиры этажом выше комиссия не выявила никаких повреждений сантехники или утечек воды. Именно на это ссылалась ответчица, отрицая свою вину.

Она также выдвигала альтернативные версии — от технических проблем дома до возможных неисправностей в квартире истца. Но ни одна из них не была подтверждена доказательствами.

Суд подошел к оценке ситуации комплексно. Он учел расположение квартир, характер повреждений (в частности, их локализацию на потолке), а также то, что осмотр квартиры ответчицы проводился не сразу после события.

В итоге суд пришел к выводу: даже при отсутствии установленной причины в акте совокупность доказательств свидетельствует, что залитие произошло из квартиры ответчицы.

Отдельно суд пересмотрел размер ущерба. Эксперт определил его в 33 976 грн, однако эта сумма включала НДС. Поскольку истец не доказала, что она уже уплатила или обязательно уплатит этот налог, суд уменьшил размер материального ущерба до 28 313 грн.

Моральный вред также уменьшен — с заявленных 10 000 грн до 5000 грн, как чрезмерный.

Что показывает этот кейс

Даже если акт не устанавливает причину затопления, суд может определить виновного, если другие доказательства на это указывают. Но каждый элемент — от причины до суммы — проверяется отдельно.

Днепр: без акта — нет части требований

По делу № 204/2434/24 Чечеловский районный суд города Днепра рассмотрел иск о трех эпизодах затопления одной квартиры.

Два из них — в сентябре 2023 года — были подтверждены надлежащими актами коммунального предприятия. В этих документах указано, что причиной стало засорение канализации в квартире этажом выше.

На основании этих актов и экспертного заключения суд признал доказанными как сам факт ущерба, так и его размер — 69 282 грн.

Сложнее было с третьим случаем — в ноябре 2023 года. Истец предоставила фотографии и составленные ею документы, но не смогла представить надлежащий акт обследования.

Суд подчеркнул: именно акт является ключевым доказательством в таких делах. Без него невозможно установить причину залития и определить виновное лицо.

В этой части суд отказал в удовлетворении иска.

Еще один важный момент — ответчиком по делу стал наследник собственницы квартиры, из которой произошло затопление. Суд признал, что именно он несет ответственность как правопреемник.

Моральный вред также удовлетворен частично — 10 000 грн вместо заявленных 150 000 грн.

Что показывает этот кейс

Даже очевидное залитие может «не пройти» в суде, если отсутствует надлежащий акт. Документы в таких делах имеют решающее значение.

Главный вывод из трех дел

Эти решения демонстрируют общий подход судов: важен не сам конфликт, а качество доказательств.

В Полтаве результат определила доля в праве собственности.

В Николаеве — оценка обстоятельств в совокупности.

В Днепре — наличие или отсутствие надлежащего акта.

Почему это важно для собственников жилья

После затопления главное — не только устранить последствия, но и правильно зафиксировать событие. Именно от этого зависит, удастся ли впоследствии доказать свою позицию в суде.

На практике это означает: акт обследования, подтверждение повреждений и расчет убытков — это не формальность, а основа будущего судебного решения.

