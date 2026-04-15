Коли сусіди затопили квартиру: як суди реально вирішують такі спори — три показові кейси

Чому сам факт затоплення не вирішує справу і що стає ключовим доказом.

Затоплення квартири — одна з найпоширеніших причин конфліктів між сусідами. На побутовому рівні все виглядає просто: є вода, є пошкодження, отже, хтось має заплатити. Але в суді цього недостатньо. Там працює інша логіка: потрібно довести не лише факт залиття, а й його причину, винну особу та розмір шкоди.

Свіжі рішення судів у Полтаві, Миколаєві та Дніпрі показують, як саме суди підходять до таких спорів. І головне — чому навіть очевидна на перший погляд ситуація може завершитися як повним або частковим задоволенням позову, так і відмовою в окремих вимогах.

Полтава: компенсація — лише в межах частки

Подільський районний суд міста Полтави у справі № 553/4000/25 розглянув спір про затоплення квартири, яке сталося у червні 2025 року.

Позивач спочатку заявив вимоги на повну суму встановлених збитків — 92 780 грн, а також значну моральну шкоду і судові витрати. Ця сума була підтверджена експертним висновком.

Однак під час розгляду справи з’ясувалося, що квартира перебуває у спільній власності, а позивач володіє лише однією третиною. Після цього він уточнив позов і зменшив вимоги до 30 926,67 грн — пропорційно своїй частці.

Це принциповий момент: суд не зменшував суму самостійно. Позивач сам визначив межу своїх вимог відповідно до обсягу своїх прав.

Факт затоплення сторони фактично не заперечували. Відповідачка погодилася з матеріальною шкодою у визначеному розмірі, але заперечувала проти моральної шкоди та інших витрат.

Суд виходив із того, що відповідач не довів відсутності своєї вини, а позовні вимоги у частині матеріальної шкоди відповідають закону і не порушують прав інших осіб.

У результаті суд стягнув 30 926,67 грн матеріальної шкоди, 10 000 грн моральної шкоди та 10 000 грн витрат на експертне дослідження. В іншій частині позову відмовлено.

Що показує цей кейс

Якщо квартира має кількох власників, кожен із них може вимагати компенсацію лише в межах своєї частки.

Миколаїв: причину не встановили, але винного визначили

У справі № 487/346/25 Заводський районний суд міста Миколаєва розглядав ситуацію, де факт затоплення був очевидний, але його причина — ні.

Позивачка виявила залиття у вересні 2024 року. Акт комісійного обстеження зафіксував серйозні пошкодження: вологу, плісняву, відклеєні шпалери, пошкодження електрики. Проте в самому акті прямо зазначено, що причину затоплення не встановлено.

Під час огляду квартири поверхом вище комісія не виявила жодних пошкоджень сантехніки чи витоків води. Саме на це й посилалася відповідачка, заперечуючи свою вину.

Вона також висувала альтернативні версії — від технічних проблем будинку до можливих несправностей у квартирі позивачки. Але жодна з них не була підтверджена доказами.

Суд підійшов до оцінки ситуації комплексно. Він врахував розташування квартир, характер пошкоджень (зокрема, їх локалізацію на стелі), а також те, що огляд квартири відповідачки відбувся не одразу після події.

У підсумку суд дійшов висновку: навіть без встановленої причини в акті, сукупність доказів свідчить, що залиття сталося з квартири відповідачки.

Окремо суд переглянув розмір шкоди. Експерт визначив її у 33 976 грн, але ця сума включала ПДВ. Оскільки позивачка не довела, що вона вже сплатила або обов’язково сплатить цей податок, суд зменшив розмір матеріальної шкоди до 28 313 грн.

Моральну шкоду також зменшили — із заявлених 10 000 грн до 5000 грн, визнавши заявлену суму надмірною.

Що показує цей кейс

Навіть якщо акт не встановлює причину затоплення, суд може визначити винного, якщо інші докази вказують на це. Але кожен елемент — від причини до суми — буде перевірений окремо.

Дніпро: без акта — немає частини вимог

У справі № 204/2434/24 Чечелівський районний суд міста Дніпра розглянув позов про три епізоди затоплення однієї квартири.

Два з них — у вересні 2023 року — були підтверджені належними актами комунального підприємства. У цих документах зазначалося, що причиною стало засмічення каналізації у квартирі поверхом вище.

На підставі цих актів і експертного висновку суд визнав доведеними як сам факт шкоди, так і її розмір — 69 282 грн.

Складніше було з третім випадком — у листопаді 2023 року. Позивачка надала фотографії та власноруч складені документи, але не змогла подати належний акт обстеження.

Суд наголосив: саме акт є ключовим доказом у таких справах. Без нього неможливо встановити причину залиття і визначити винну особу.

У цій частині суд відмовив у задоволенні позову.

Ще один важливий момент — відповідачем у справі став спадкоємець власниці квартири, з якої відбулося затоплення. Суд визнав, що саме він несе відповідальність як правонаступник.

Моральну шкоду суд також задовольнив частково, визначивши її у 10 000 грн замість заявлених 150 000 грн.

Що показує цей кейс

Навіть очевидне залиття може «не пройти» в суді, якщо немає належного акта. Документи в таких справах мають вирішальне значення.

Головний висновок із трьох справ

Ці рішення демонструють спільний підхід судів: важливий не сам конфлікт, а якість доказів.

У Полтаві результат визначила частка у праві власності.

У Миколаєві — оцінка обставин у сукупності.

У Дніпрі — наявність або відсутність належного акта.

Чому це важливо для власників житла

Після затоплення головне — не лише усунути наслідки, а правильно зафіксувати подію. Саме від цього залежить, чи вдасться потім довести свою позицію в суді.

У практичному вимірі це означає: акт обстеження, підтвердження пошкоджень і розрахунок збитків — це не формальність, а основа майбутнього рішення суду.

