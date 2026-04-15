В один день — ВЛК, мобилизация и штраф: суд отменил наказание в 17 тысяч грн после «конвейера» ТЦК

Мужчину доставили в ТЦК, мобилизовали и оштрафовали в один день, а дело фактически «рассмотрели» еще до его прибытия.

Новобаварский районный суд города Харькова отменил постановление ТЦК, которой мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за непрохождение ВЛК. Суд установил, что решение было принято с нарушением процедуры, а на момент его вынесения лицо уже было мобилизовано и выбыло из категории военнообязанных.

Речь идет о ситуации, когда все ключевые события произошли в течение одного дня: мужчину доставили в ТЦК, составили протокол, направили на военно-врачебную комиссию, признали годным к службе, мобилизовали и одновременно вынесли постановление о штрафе. Суд обратил внимание, что при таких обстоятельствах орган не только нарушил процедуру рассмотрения дела, но и фактически привлек к ответственности лицо, которое на тот момент уже не являлось субъектом соответствующего правонарушения.

Обстоятельства дела № 639/2251/26

Истец обжаловал постановление ТЦК от 6 сентября 2025 года, которой его привлекли к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУпАП и наложили штраф в размере 17 000 гривен. Основанием стало то, что он не прошел повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года и не обратился в ТЦК для получения направления на ВЛК.

Из материалов дела установлено, что 6 сентября 2025 года истца сотрудники полиции доставили в ТЦК в связи с нарушением правил воинского учета. В этот же день произошла целая серия событий: составлен протокол об административном правонарушении, проведена военно-врачебная комиссия, по результатам которой лицо признано годным к военной службе, оформлена мобилизация, присвоено воинское звание и снято с учета военнообязанных.

Уже на следующий день, 7 сентября, истец прибыл в воинскую часть, где в дальнейшем проходил службу, принял военную присягу и после подготовки был переведен в другую часть, где выполнял обязанности водителя.

В то же время в тот же день, 6 сентября, начальник ТЦК вынес постановление о наложении штрафа. В дальнейшем оно было передано на принудительное исполнение, в рамках которого сумма взыскания фактически увеличилась до 34 000 гривен, а на счета истца был наложен арест.

Позиции сторон

Истец указывал, что на момент вынесения постановления он уже был мобилизован, то есть выбыл из категории военнообязанных, а следовательно, не мог быть субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУпАП. Кроме того, он отмечал, что не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела и фактически узнал о постановлении лишь после открытия исполнительного производства.

Ответчик настаивал на правомерности постановления, ссылаясь на то, что истец нарушил требования законодательства относительно прохождения ВЛК, был уведомлен о рассмотрении дела и привлечен к ответственности в установленном порядке.

Оценка суда

Суд детально проанализировал как фактические обстоятельства, так и соблюдение процедуры привлечения к административной ответственности и пришел к выводу об обоснованности иска.

Прежде всего суд установил существенное нарушение процедуры рассмотрения дела. В частности, согласно материалам, истца доставили в ТЦК в 15:10 6 сентября 2025 года, тогда как рассмотрение дела об административном правонарушении было назначено на 12:00 того же дня. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об объективной невозможности своевременного уведомления лица о дате, времени и месте рассмотрения дела и обеспечения его права на участие в процессе. Это свидетельствует о нарушении требований КУпАП относительно процедуры привлечения к ответственности.

Отдельное внимание суд уделил правовому статусу истца на момент вынесения постановления. Установлено, что в день составления протокола и вынесения постановления — 6 сентября 2025 года — истец уже прошел военно-врачебную комиссию, был мобилизован в Вооруженные силы Украины и снят с учета военнообязанных. То есть на момент рассмотрения дела и принятия решения он фактически выбыл из категории лиц, на которых распространяется действие статьи 210-1 КУпАП.

Суд подчеркнул, что привлечение к административной ответственности возможно лишь при наличии всех элементов состава правонарушения, в частности субъекта. В данном случае один из ключевых элементов — субъект правонарушения — отсутствовал.

Кроме того, суд обратил внимание на положения пункта 10 статьи 247 КУпАП, согласно которым производство по делу не может быть начато либо подлежит прекращению в случае прохождения лицом военной службы. С учетом этого ответчик должен был либо не начинать производство, либо прекратить его после установления факта мобилизации истца.

Суд также напомнил, что по делам об оспаривании решений субъектов властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своих действий. В данном деле ответчик не доказал надлежащим образом ни соблюдение процедуры, ни наличие правовых оснований для привлечения истца к ответственности.

Оценивая обстоятельства в совокупности, суд также фактически зафиксировал, что все ключевые действия — от выявления правонарушения до мобилизации лица — произошли в течение одного дня. Это имело значение для вывода о формальном и процедурно дефектном характере привлечения к ответственности.

Решение суда

Суд удовлетворил административный иск, отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 17 000 гривен и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взыскан судебный сбор.

