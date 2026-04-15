В один день — ВЛК, мобілізація і штраф: суд скасував покарання в 17 тисяч грн після «конвеєра» ТЦК

Чоловіка доставили до ТЦК, мобілізували і оштрафували в один день, а справу фактично «розглянули» ще до його прибуття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новобаварський районний суд міста Харкова скасував постанову ТЦК, якою чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за непроходження ВЛК. Суд встановив, що рішення ухвалили з порушенням процедури, а на момент його винесення особа вже була мобілізована та вибула з категорії військовозобов’язаних.

Йдеться про ситуацію, коли всі ключові події відбулися протягом одного дня: чоловіка доставили до ТЦК, склали протокол, направили на військово-лікарську комісію, визнали придатним до служби, мобілізували та одночасно винесли постанову про штраф.

Суд звернув увагу, що за таких обставин орган не лише порушив процедуру розгляду справи, а й фактично притягнув до відповідальності особу, яка на той момент уже не була суб’єктом відповідного правопорушення.

Обставини справи № 639/2251/26

Позивач оскаржив постанову ТЦК від 6 вересня 2025 року, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та наклали штраф у розмірі 17 000 гривень. Підставою стало те, що він не пройшов повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року та не звернувся до ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

З матеріалів справи встановлено, що 6 вересня 2025 року позивача працівники поліції доставили до ТЦК у зв’язку з порушенням правил військового обліку. У цей же день відбулася ціла низка подій: складено протокол про адміністративне правопорушення, проведено військово-лікарську комісію, за результатами якої особу визнано придатною до військової служби, оформлено мобілізацію, присвоєно військове звання та знято з обліку військовозобов’язаних.

Вже наступного дня, 7 вересня, позивач прибув до військової частини, де надалі проходив службу, склав військову присягу та після підготовки був переведений до іншої частини, де виконував обов’язки водія.

Водночас того ж 6 вересня начальник ТЦК виніс постанову про накладення штрафу. Надалі вона була передана на примусове виконання, в межах якого сума стягнення фактично зросла до 34 000 гривень, а на рахунки позивача накладено арешт.

Позиції сторін

Позивач зазначав, що на момент винесення постанови він уже був мобілізований, тобто вибув із категорії військовозобов’язаних, а відтак не міг бути суб’єктом правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП. Окрім цього, він вказував, що не був належним чином повідомлений про розгляд справи та фактично дізнався про постанову лише після відкриття виконавчого провадження.

Відповідач наполягав на правомірності постанови, посилаючись на те, що позивач порушив вимоги законодавства щодо проходження ВЛК, був повідомлений про розгляд справи та притягнутий до відповідальності у встановленому порядку.

Оцінка суду

Суд детально проаналізував як фактичні обставини, так і дотримання процедури притягнення до адміністративної відповідальності та дійшов висновку про обґрунтованість позову.

Передусім суд встановив істотне порушення процедури розгляду справи. Зокрема, відповідно до матеріалів, позивача було доставлено до ТЦК о 15:10 6 вересня 2025 року, тоді як розгляд справи про адміністративне правопорушення був призначений на 12:00 того ж дня. За таких обставин суд дійшов висновку про об’єктивну неможливість своєчасного повідомлення особи про дату, час і місце розгляду справи та забезпечення її права на участь у процесі. Це свідчить про порушення вимог КУпАП щодо процедури притягнення до відповідальності.

Окрему увагу суд приділив правовому статусу позивача на момент винесення постанови. Встановлено, що в день складення протоколу та винесення постанови — 6 вересня 2025 року — позивач уже пройшов військово-лікарську комісію, був мобілізований до Збройних сил України та знятий з обліку військовозобов’язаних. Тобто на момент розгляду справи та прийняття рішення він фактично вибув із категорії осіб, на яких поширюється дія статті 210-1 КУпАП.

Суд підкреслив, що притягнення до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності всіх елементів складу правопорушення, зокрема суб’єкта. У цьому випадку один із ключових елементів — суб’єкт правопорушення — був відсутній.

Крім того, суд звернув увагу на положення пункту 10 статті 247 КУпАП, відповідно до якого провадження у справі не може бути розпочате або підлягає закриттю у разі проходження особою військової служби. З огляду на це відповідач мав або не розпочинати провадження, або закрити його після встановлення факту мобілізації позивача.

Суд також нагадав, що у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень саме на відповідача покладається обов’язок довести правомірність своїх дій. У цій справі відповідач не довів належним чином ні дотримання процедури, ні наявність правових підстав для притягнення позивача до відповідальності.

Оцінюючи обставини в сукупності, суд також фактично зафіксував, що всі ключові дії — від виявлення правопорушення до мобілізації особи — відбулися протягом одного дня. Це мало значення для висновку про формальний і процедурно дефектний характер притягнення до відповідальності.

Рішення суду

Суд задовольнив адміністративний позов, скасував постанову ТЦК про накладення штрафу у розмірі 17 000 гривень та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Окрім цього, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача стягнуто судовий збір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.