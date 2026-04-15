В Полтавской области дети пропускали занятия в школе — мать получила штраф за второе правонарушение за год

Женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за ненадлежащий контроль за обучением детей.

Судья Карловского районного суда Полтавской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, в отношении 32-летней жительницы Карловской общины.

Обстоятельства дела

В ходе рассмотрения дела установлено, что гражданка систематически не обеспечивала надлежащие условия для обучения своих несовершеннолетних детей, в частности допускала необоснованные пропуски занятий в учебном заведении. Соответствующие факты были зафиксированы в протоколах об административных правонарушениях и подтверждены материалами, предоставленными учебным заведением и правоохранительными органами.

В судебном заседании правонарушительница признала свою вину и пообещала принять меры для надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Что решил суд

Учитывая, что лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года, суд квалифицировал ее действия как повторное нарушение. Оба эпизода были объединены в одно производство в соответствии с требованиями законодательства.

Оценивая обстоятельства дела, судья признал виновной в совершении инкриминируемых правонарушений и пришел к выводу о целесообразности наложения административного взыскания в виде штрафа. Женщину оштрафовали на 1700 гривен, а также взыскали с нее в пользу государства судебный сбор.

