В Полтавской области дети пропускали занятия в школе — мать получила штраф за второе правонарушение за год

17:43, 15 апреля 2026
Женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за ненадлежащий контроль за обучением детей.
Судья Карловского районного суда Полтавской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, в отношении 32-летней жительницы Карловской общины.

Обстоятельства дела

В ходе рассмотрения дела установлено, что гражданка систематически не обеспечивала надлежащие условия для обучения своих несовершеннолетних детей, в частности допускала необоснованные пропуски занятий в учебном заведении. Соответствующие факты были зафиксированы в протоколах об административных правонарушениях и подтверждены материалами, предоставленными учебным заведением и правоохранительными органами.

В судебном заседании правонарушительница признала свою вину и пообещала принять меры для надлежащего выполнения родительских обязанностей.

Что решил суд

Учитывая, что лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года, суд квалифицировал ее действия как повторное нарушение. Оба эпизода были объединены в одно производство в соответствии с требованиями законодательства.

Оценивая обстоятельства дела, судья признал виновной в совершении инкриминируемых правонарушений и пришел к выводу о целесообразности наложения административного взыскания в виде штрафа. Женщину оштрафовали на 1700 гривен, а также взыскали с нее в пользу государства судебный сбор.

