На Полтавщині діти пропускали заняття в школі – мати отримала штраф за друге правопорушення за рік

Жінку оштрафовано на 17 тисяч гривень за неналежний контроль за навчанням дітей.

Суддя Карлівського районного суду Полтавської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, пов’язане з неналежним виконанням батьківських обов’язків, відносно 32-річної мешканки Карлівської громади.

Обставини справи

Під час розгляду справи встановлено, що громадянка систематично не забезпечувала належні умови для навчання своїх неповнолітніх дітей, зокрема допускала безпідставні пропуски занять у навчальному закладі. Відповідні факти були зафіксовані у протоколах про адміністративні правопорушення та підтверджені матеріалами, наданими освітнім закладом і правоохоронними органами.

У судовому засіданні правопорушниця визнала свою вину та пообіцяла вжити заходів для належного виконання батьківських обов’язків.

Що вирішив суд

З урахуванням того, що особа вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення протягом року, суд кваліфікував її дії як повторне порушення. Обидва епізоди були об’єднані в одне провадження відповідно до вимог законодавства.

Оцінюючи обставини справи, суддя визнав винуватою у вчиненні інкримінованих правопорушень та дійшов висновку про доцільність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу. Жінку оштрафовано на 1700 гривень, а також стягнуто з неї на користь держави судовий збір.

