На Полтавщині діти пропускали заняття в школі – мати отримала штраф за друге правопорушення за рік

17:43, 15 квітня 2026
Жінку оштрафовано на 17 тисяч гривень за неналежний контроль за навчанням дітей.
Суддя Карлівського районного суду Полтавської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, пов’язане з неналежним виконанням батьківських обов’язків, відносно 32-річної мешканки Карлівської громади.

Обставини справи

Під час розгляду справи встановлено, що громадянка систематично не забезпечувала належні умови для навчання своїх неповнолітніх дітей, зокрема допускала безпідставні пропуски занять у навчальному закладі. Відповідні факти були зафіксовані у протоколах про адміністративні правопорушення та підтверджені матеріалами, наданими освітнім закладом і правоохоронними органами.

У судовому засіданні правопорушниця визнала свою вину та пообіцяла вжити заходів для належного виконання батьківських обов’язків.

Що вирішив суд

З урахуванням того, що особа вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення протягом року, суд кваліфікував її дії як повторне порушення. Обидва епізоди були об’єднані в одне провадження відповідно до вимог законодавства.

Оцінюючи обставини справи, суддя визнав винуватою у вчиненні інкримінованих правопорушень та дійшов висновку про доцільність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу. Жінку оштрафовано на 1700 гривень, а також стягнуто з неї на користь держави судовий збір.

