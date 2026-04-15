Мужчина пытался отменить решение ВВК, ссылаясь на принудительную доставку: суд отказал

Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело об обжаловании решения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе.

Житомирский окружной административный суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело № 240/23092/25 по обжалованию решения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе. Предметом спора стало признание противоправным и отмена соответствующего заключения ВВК, принятого по результатам медицинского осмотра.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием отменить решение военно-врачебной комиссии, которым он был признан пригодным к военной службе. В обоснование иска указывалось, что медицинский осмотр был проведён с нарушением законодательства, в частности, лицо было доставлено на прохождение ВВК принудительно без надлежащего вызова. Также отмечалось отсутствие надлежащего процессуального оформления решения комиссии, в частности оформления соответствующего постановления в предусмотренной форме и его вручения, а также использование недостоверных данных из медицинской информационной системы. Истец настаивал, что медицинский осмотр был проведён без полного исследования состояния здоровья и без должного учёта предоставленных медицинских документов.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что по результатам проведённого медицинского осмотра военно-врачебной комиссией была оформлена справка, согласно которой истец признан пригодным к военной службе. Решение принято на основании соответствующих положений Расписания болезней.

Позиция и решение суда

Суд, исследовав материалы дела и нормы действующего законодательства, пришёл к выводу, что порядок проведения военно-врачебной экспертизы регламентируется специальным нормативным актом, предусматривающим поэтапную процедуру обжалования решений ВВК. В частности, обжалование решений внештатных военно-врачебных комиссий должно осуществляться в порядке подчинённости в ВВК более высокого уровня или в Центральную военно-врачебную комиссию, и лишь их решения могут быть предметом судебного обжалования.

Суд отметил, что проверка правильности установленного диагноза и оценка медицинских выводов не входят в компетенцию суда, поскольку требуют специальных знаний в области медицины и относятся к дискреционным полномочиям военно-врачебных комиссий. В то же время суд может оценивать лишь соблюдение процедуры принятия решения.

Отдельно суд обратил внимание, что вопрос принудительного доставления на медицинский осмотр не относится к предмету рассмотрения данного дела, поскольку такие действия осуществляются другими органами. Также установлено, что действующее законодательство не возлагает на комиссию обязанность вручать лицу решение без соответствующего запроса.

Учитывая, что истец не соблюдил установленную процедуру обжалования решения ВВК и не обратился в комиссии более высокого уровня, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска и отказал в его удовлетворении в полном объёме. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение срока, установленного процессуальным законом.

