Чоловік намагався скасувати рішення ВЛК, посилаючись на примусове доставлення: суд відмовив

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу № 240/23092/25 щодо оскарження рішення військово-лікарської комісії про придатність до військової служби. Предметом спору стало визнання протиправним та скасування відповідного висновку ВЛК, ухваленого за результатами медичного огляду.

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати рішення військово-лікарської комісії, яким його було визнано придатним до військової служби. На обґрунтування позову зазначалося, що медичний огляд було проведено з порушенням законодавства, зокрема особу було доставлено на проходження ВЛК примусово без належного виклику. Також вказувалося на відсутність належного процесуального оформлення рішення комісії, зокрема оформлення відповідної постанови у передбаченій формі та її вручення, а також на використання недостовірних даних із медичної інформаційної системи. Позивач наполягав, що медичний огляд проведено без повного дослідження стану здоров’я та без належного врахування поданих медичних документів.

Під час розгляду справи судом встановлено, що за результатами проведеного медичного огляду військово-лікарською комісією було оформлено довідку, відповідно до якої позивача визнано придатним до військової служби. Рішення прийнято на підставі відповідних положень Розкладу хвороб.

Позиція та рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи та норми чинного законодавства, дійшов висновку, що порядок проведення військово-лікарської експертизи регламентується спеціальним нормативним актом, який передбачає поетапну процедуру оскарження рішень ВЛК. Зокрема, оскарження рішень позаштатних військово-лікарських комісій має здійснюватися у підпорядкованому порядку до ВЛК вищого рівня або до Центральної військово-лікарської комісії, і лише їх рішення можуть бути предметом судового оскарження.

Суд зазначив, що перевірка правильності встановленого діагнозу та оцінка медичних висновків не входять до компетенції суду, оскільки потребують спеціальних знань у галузі медицини та належать до дискреційних повноважень військово-лікарських комісій. Водночас суд може оцінювати лише дотримання процедури прийняття рішення.

Окремо суд звернув увагу, що питання примусового доставлення на медичний огляд не належить до предмета розгляду цієї справи, оскільки такі дії здійснюються іншими органами. Також встановлено, що чинне законодавство не покладає обов’язку на комісію вручати особі рішення без відповідного запиту.

З огляду на те, що позивач не дотримався встановленої процедури оскарження рішення ВЛК та не звернувся до комісій вищого рівня, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову та відмовив у його задоволенні повністю. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом встановленого процесуальним законом строку.

