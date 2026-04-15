Верховный Суд: регистрация и реклама без получения дохода не формируют постоянное представительство для целей налогообложения

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке налоговый спор по определению, образует ли деятельность представительства иностранной компании в Украине постоянное представительство с соответствующими налоговыми последствиями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда пересмотрел в кассационном порядке налоговый спор № 640/14638/19 относительно правомерности доначисления налога на прибыль иностранной компании в связи с деятельностью её представительства в Украине. Предметом рассмотрения стал вопрос, может ли деятельность представительства считаться постоянным представительством нерезидента с соответствующими налоговыми последствиями.

Суть дела и решения судов

Истец обжаловал налоговое уведомление-решение от 22.03.2019 №0014311406, которым контролирующим органом увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль иностранных юридических лиц на 5 927 305 грн, из которых 4 741 844 грн — основное обязательство и 1 185 461 грн — штрафные санкции. Основанием для его принятия стал акт документальной плановой выездной проверки, по результатам которой налоговый орган пришёл к выводу о том, что представительство осуществляло деятельность постоянного представительства нерезидента в понимании подпункта 14.1.193 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины и, соответственно, необходимости налогообложения доходов в общем порядке.

Контролирующий орган обосновывал свою позицию тем, что представительство осуществляло регистрацию лекарственных средств, произведённых другими нерезидентами, организовывало рекламные кампании, заказывало рекламную продукцию и проводило информационные мероприятия. По мнению ответчика, такая деятельность выходила за пределы вспомогательной или подготовительной и свидетельствовала об осуществлении нерезидентом хозяйственной деятельности на территории Украины через постоянное представительство.

Истец, в свою очередь, указывал, что деятельность представительства носила исключительно вспомогательный и подготовительный характер, не была направлена на получение дохода, а отношения между ним и материнской компанией являются внутрихозяйственными. Представительство не заключало договоров купли-продажи, не осуществляло реализацию продукции и не получало дохода, а лишь выполняло функции по регистрации лекарственных средств и их продвижению в интересах головной компании.

Суды предыдущих инстанций пришли к выводу об обоснованности исковых требований и отменили налоговое уведомление-решение. Они установили, что деятельность представительства не была связана с реализацией товаров или предоставлением услуг, не приводила к получению дохода, поскольку средства, поступавшие от материнской компании, носили характер внутрихозяйственного финансирования и не формировали объект налогообложения.

Судами установлено, что представительство не осуществляло предпринимательскую деятельность на территории Украины, не заключало внешнеэкономических договоров, не распространяло продукцию, а осуществляло лишь действия, направленные на обеспечение возможности реализации продукции головной компании в Украине.

Отсутствие заключённых представительством внешнеэкономических договоров, как установили суды, свидетельствует об отсутствии отношений представительства (агентских отношений) в понимании хозяйственного законодательства.

Ответчик не предоставил надлежащих доказательств того, что деятельность представительства соответствовала признакам постоянного представительства или что оно получало доходы, подлежащие налогообложению.

Судами также установлено, что поставка продукции на территорию Украины осуществлялась непосредственно материнской компанией «Alcon Pharmaceuticals Ltd» на основании заключённых ею договоров поставки с украинскими дистрибьюторами, тогда как представительство выполняло исключительно подготовительные функции, в частности обеспечивало регистрацию лекарственных средств.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, пересмотрев дело в пределах доводов кассационной жалобы, пришёл к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения.

Суд кассационной инстанции отметил, что определяющим критерием для признания представительства постоянным является осуществление им деятельности, аналогичной или тождественной деятельности нерезидента, направленной на получение дохода. В случае если деятельность представительства носит исключительно подготовительный или вспомогательный характер и не приводит к получению дохода, оснований для признания его постоянным представительством нет.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что представительство не осуществляло хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода, не дублировало функций материнской компании и не действовало в интересах других нерезидентов на основании договорных отношений. Действия по регистрации и рекламированию лекарственных средств носят подготовительный и вспомогательный характер и не являются операциями, которые сами по себе приводят к получению дохода.

Суд также обратил внимание, что обязанность доказывания правомерности принятого решения возлагается на налоговый орган, который не предоставил надлежащих доказательств осуществления представительством деятельности постоянного представительства.

Относительно ссылок ответчика на правовую позицию Верховного Суда по делу №2а-16434/12/2670, суд отметил, что она сформулирована при иных фактических обстоятельствах и не может быть применена в данном случае.

По результатам рассмотрения Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.