Споры по трудовым, наследственным и семейным правоотношениям — обзор практики КГС ВС

Обзор практики КГС ВС опубликован за март.

Верховный Суд опубликовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда ВС — за март 2026 года.

В обзоре отражены наиболее важные правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, констатировано, что ч. 2 ст. 756 ГК Украины не предусматривает возможности обращения в суд с иском о признании права собственности на имущество отдельно от требования о расторжении договора пожизненного содержания. Признание права собственности после расторжения договора нарушает принцип обязательности судебного решения;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, отмечено, что: обязательство ипотекодержателя возместить ипотекодателю превышение 90 % стоимости предмета ипотеки над размером обеспеченных требований возникает в момент приобретения права собственности на имущество. Стоимость имущества определяется на основании оценки субъектом оценочной деятельности с обязательным личным осмотром объекта, а сумма возмещения рассчитывается в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ на дату такой регистрации. Имущественные интересы ипотекодателя в случае просрочки исполнения обязательства могут быть защищены путем применения ч. 2 ст. 625 ГК Украины;

заказчик имеет право отказаться от договора подряда и требовать возврата аванса, если подрядчик не выполнил работы в согласованные сроки без уважительных причин;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что при обжаловании увольнения за систематическое невыполнение трудовых обязанностей (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины) суд обязан проверить законность всех предыдущих дисциплинарных взысканий, которые стали основанием для квалификации «систематичности», независимо от того, обжаловались ли они отдельно. Пребывание работника на лечении (в том числе амбулаторном) после увольнения является уважительной причиной для восстановления месячного срока обращения в суд;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, обращено внимание на то, что: наличие утвержденного судом мирового соглашения о содержании ребенка не является абсолютным препятствием для обращения с иском о взыскании алиментов в случае изменения материального положения, семейных обстоятельств или иных существенных условий, что соответствует наилучшим интересам ребенка;

суд не может принуждать лицо к сохранению брака против его воли, а оценка чувств и эмоционального состояния одного из супругов при рассмотрении дела о расторжении брака не относится к полномочиям суда;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что близкими родственниками, которые не могут быть свидетелями при удостоверении завещания, являются родители, дети, братья и сестры в соответствии со ст. 68 ГК Украины. Родные дядя или тетя наследника не являются близкими родственниками в понимании п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины;

– относительно применения норм процессуального права обращено внимание на то, что:

в случае уступки права требования по основному обязательству автоматически уступается право требования к поручителю, если поручительство не прекращено и договором цессии не установлено иное;

иск об установлении земельного сервитута может быть обеспечен путем наложения ареста на земельный участок, в отношении которого заявлены такие требования. При наличии обоснованного предположения о возможности отчуждения имущества в ходе рассмотрения дела такая мера обеспечения является соразмерной и адекватной, поскольку направлена на недопущение недобросовестного поведения ответчика и обеспечение эффективной защиты прав истца;

правопреемство юридического лица наступает только при его прекращении путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования). Отмена участником решения о прекращении юридического лица путем присоединения не влечет правовых последствий для уже осуществленной замены должника в исполнительном производстве. Гражданское законодательство не предусматривает правовых последствий такого отмены, а принцип стабильности гражданского оборота исключает автоматическое восстановление первоначального должника;

– в спорах по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС отмечено, что задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), для плательщика, с которым приостановлено действие трудового договора в соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» и который на момент возникновения задолженности фактического дохода не получал, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности (ст. 195 СК Украины). В таком случае плательщик алиментов считается неработающим, поскольку приостановление договора освобождает работодателя от обязанности выплачивать заработную плату.

