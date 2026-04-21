Иск о недействительности дополнительных соглашений к договору можно подавать по месту его исполнения — ВС

Отдел образования горсовета пытался вернуть переплаченные деньги за электроэнергию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спор о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о закупке и возврате излишне уплаченных средств является спором, возникшим из договора, а потому иск может быть предъявлен по выбору истца в хозяйственный суд по месту исполнения договора, если в договоре определено место его исполнения, независимо от того, что предметом спора является оспаривание правомерности сделки, а не неисполнение договорного обязательства.

Как отметили в Верховном Суде, такой вывод сделала коллегия судей объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Детали дела

В данном деле заявлен иск о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о закупке электрической энергии, заключенных между Отделом образования горсовета и Обществом, и взыскании излишне уплаченных средств. Исковые требования обоснованы тем, что цена товара увеличена без соблюдения принципа пропорциональности к рыночным колебаниям. Это противоречит Закону Украины «О публичных закупках», согласно которому пересмотр цены (в пределах 10 %) должен быть непосредственно обусловлен соответствующим ростом стоимости такого товара на рынке. В силу статей 203, 215 ГК Украины это является основанием для признания недействительными дополнительных соглашений.

Местный хозяйственный суд иск удовлетворил, с чем согласился суд апелляционной инстанции. Суды признали дополнительные соглашения недействительными, поскольку предоставленные справки ТПП не содержали сведений о колебании рыночной цены, что является обязательным условием для ее пересмотра. Из-за отсутствия надлежащего подтверждения рыночных изменений ответчик обязан вернуть излишне уплаченные средства. Суды также указали на соблюдение истцом правил территориальной подсудности.

Решение Суда

Суд кассационной инстанции в данном деле решал, относится ли спор о признании дополнительных соглашений недействительными и возврате излишне уплаченных средств к категории споров, возникающих из договора, и может ли иск с указанными требованиями быть предъявлен и рассмотрен хозяйственным судом по месту исполнения договора.

ОП КГС ВС, оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, пришла к следующему выводу.

К договорным спорам относятся, в частности, споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, исполнении сделок, а также толковании их условий. Спор о признании договора недействительным, как и о применении последствий его недействительности, является спором, возникающим из договора, поскольку такой спор заключается в оспаривании правомерности сделки. Если суд установит, что договор является недействительным, это приведет к отсутствию юридических последствий, которые порождает его действительность. Выяснение наличия или отсутствия оснований для признания договора недействительным непосредственно связано с исследованием содержания оспариваемой сделки и проверкой соблюдения требований законодательства при ее заключении.

В вопросе, какой иск может предъявляться по территориальной подсудности по выбору истца, законодатель исходит из того, что это иск в споре, который возник из договора, соответствующего определенным признакам (в нем определено место исполнения или его возможно выполнить только в конкретном месте).

Ограничений относительно того, что указанный спор должен быть исключительно спором об исполнении этого договора, ч. 5 ст. 29 ХПК Украины не содержит. Вместе с тем именно место предъявления иска в споре, возникшем из договора, законодатель определяет по выбору истца по месту исполнения соответствующего договора.

Таким образом, для применения установленного ч. 5 ст. 29 ХПК Украины правила альтернативной территориальной подсудности спор между сторонами должен быть таким, что возник из договора, однако не обязательно спором о его исполнении.

Постановление ОП КГС ВС от 3 апреля 2026 года по делу № 924/698/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.