В Хмельницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил 17-летнего велосипедиста, за что получил 9 лет лишения свободы

Суд также взыскал с мужчины 3,2 млн гривен в качестве компенсации морального ущерба в пользу матери погибшего.

Полонский районный суд Хмельницкой области признал 30-летнего водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. В пользу матери погибшего суд взыскал с него 3 200 000 грн морального ущерба и судебные издержки.

Обстоятельства дела

Как установил суд, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 января 2026 года около 23:40 в поселке Понинка Шепетовского района. Обвиняемый – 30-летний житель г. Полонного – управляя автомобилем «BMW X5» в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью более 100 км/ч, наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате полученных травм 17-летний юноша погиб на месте происшествия.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что в течение дня употреблял крепкие алкогольные напитки, после чего сел за руль. Двигаясь по неосвещенному участку дороги, он существенно превысил допустимую скорость и впоследствии почувствовал удар в переднюю часть автомобиля. Остановившись, он увидел в кювете велосипедиста без признаков жизни, после чего вызвал полицию и остался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что в течение дня употреблял крепкие алкогольные напитки, после чего сел за руль. Двигаясь по неосвещенному участку дороги, он существенно превысил допустимую скорость и впоследствии почувствовал удар в переднюю часть автомобиля. Остановившись, он увидел в кювете велосипедиста без признаков жизни, после чего вызвал полицию и остался на месте происшествия.

Мать погибшего отказалась принимать его извинения и средства, которые его семья предлагала в качестве возмещения ущерба. В судебном заседании потерпевшая поддержала гражданский иск и настаивала на назначении максимально сурового наказания.

Что решил суд

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка, признал вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. В то же время суд принял во внимание тяжесть совершенного уголовного правонарушения, следствием которого стала смерть несовершеннолетнего, а также факты привлечения обвиняемого к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В приговоре суд подчеркнул повышенную общественную опасность действий обвиняемого: он сознательно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (1,73 промилле, что почти в девять раз превышает допустимую норму) и ехал в населенном пункте, что могло привести к еще более тяжелым последствиям.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

