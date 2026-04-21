На Хмельниччині нетверезий водій на смерть збив 17-річного велосипедиста, за що отримав 9 років ув’язнення

Полонський районний суд Хмельницької області визнав винним 30-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. На користь матері загиблого суд стягнув з нього 3 200 000 грн моральної шкоди та судові витрати.

Обставини справи

Як установив суд, дорожньо-транспортна пригода сталася 18 січня 2026 року близько 23:40 у селищі Понінка Шепетівського району. Обвинувачений – 30-річний мешканець м. Полонного – керуючи автомобілем «BMW X5» у стані алкогольного сп’яніння та рухаючись зі швидкістю понад 100 км/год, наїхав на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок отриманих травм 17-річний юнак загинув на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що впродовж дня вживав міцні алкогольні напої, після чого сів за кермо. Рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, суттєво перевищив дозволену швидкість та згодом відчув удар у передню частину автомобіля. Зупинившись, побачив у кюветі велосипедиста без ознак життя, після чого викликав поліцію та залишався на місці події.

Мати загиблого відмовилася приймати його вибачення та кошти, які його родина пропонувала на відшкодування шкоди. У судовому засіданні потерпіла підтримала цивільний позов і наполягала на призначенні максимально суворого покарання.

Що вирішив суд

Призначаючи покарання, суд урахував, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується, має на утриманні малолітню дитину, визнав вину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Водночас суд узяв до уваги тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, наслідком якого стала смерть неповнолітнього, а також факти притягнення обвинуваченого до адміністративної відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

У вироку суд наголосив на підвищеній суспільній небезпечності дій обвинуваченого: він свідомо сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння (1,73 проміле, що майже в дев’ять разів перевищує допустиму норму) та їхав у населеному пункті, що могло спричинити ще тяжчі наслідки.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

