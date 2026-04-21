Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики БП ВС за март

Верховный Суд обнародовал очередной дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесенные в ЕГРСР в марте 2026 года.

В дайджесте содержатся правовые выводы по вопросам применения как материального, так и процессуального права, в частности относительно:

надлежащего способа защиты прав государства на земли историко-культурного назначения;

возможности обеспечения исполнения решения суда путем наложения ареста как на долю, так и на корпоративные права члена фермерского хозяйства в рамках исполнительного производства;

ответственности потребителя в случае любого скрытого вмешательства в работу счетчика газа, что привело к искажению данных учета потребления газа;

начисления и выплаты государственным служащим надбавки за выслугу лет в 2024 году;

права покупателя требовать передачи оплаченного товара в случае принятия им возвращенной по инициативе продавца суммы предварительной оплаты за товар без возражений;

применения положений ст. 625 Гражданского кодекса Украины к денежному обязательству, возможность принудительного взыскания которого по судебному решению окончательно утрачена;

полномочий суда кассационной инстанции отменять решения суда нижестоящей инстанции о правах, интересах и (или) обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

надлежащего субъекта продления сроков досудебного расследования в объединенных уголовных производствах, в которых первое начато до 16 марта 2018 года (до вступления в силу Закона № 2147-VIII);

последствий отсутствия на полном тексте судебного решения подписи судьи по объективным, непреодолимым причинам, если сокращенное решение подписано всем составом суда;

юрисдикции дел об установлении факта пребывания лица на иждивении погибшего военнослужащего с целью получения единовременной денежной помощи, в которых заинтересованным лицом является орган военного управления;

эффективного механизма реализации предусмотренного п. 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии права потребителя на электроснабжение на время разрешения судебного спора с электропоставщиком.

