Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ВП ВС за березень

15:09, 21 квітня 2026
У дайджесті містяться правові висновки з питань застосування як матеріального, так і процесуального права.
Верховний Суд оприлюднив черговий дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у березні 2026 року.

У дайджесті містяться правові висновки з питань застосування як матеріального, так і процесуального права, зокрема щодо:

- належного способу захисту прав держави на землі історико-культурного призначення;

- можливості забезпечення виконання рішення суду шляхом накладення арешту як на частку, так і на корпоративні права члена фермерського господарства в межах виконавчого провадження;

- відповідальності споживача у разі будь-якого прихованого втручання в роботу лічильника газу, що призвело до викривлення даних обліку споживання газу; 

- нарахування та виплати державним службовцям надбавки за вислугу років у 2024 році;

- права покупця вимагати передання оплаченого товару в разі прийняття ним поверненої з ініціативи продавця суми попередньої оплати за товар без заперечень;

- застосування положень ст. 625 ЦК України до грошового зобов’язання, можливість примусового стягнення якого за судовим рішенням остаточно втрачена;

- повноваження суду касаційної інстанції скасовувати рішення суду нижчої інстанції про права, інтереси та (або) обов’язки осіб, що не були залучені до участі у справі;

- належного суб’єкта продовження строків досудового розслідування в об’єднаних кримінальних провадженнях, у яких перше розпочате до 16 березня 2018 року (до початку дії Закону № 2147-VIII);

- наслідків відсутності на повному тексті судового рішення підпису судді  з об’єктивних, непереборних причин, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду;

- юрисдикції справ про встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання одноразової грошової допомоги, у яких заінтересованою особою є орган військового управління;

- ефективного механізму реалізації передбаченого п. 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії права споживача на електропостачання на час вирішення судового спору з електропостачальником.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Українців хочуть звільнити від судового збору у справах про зруйноване житло

У парламенті ініціюють зміни, які можуть прибрати фінансові бар’єри для звернення до суду у справах про житло, зруйноване внаслідок війни.

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

