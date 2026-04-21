Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ВП ВС за березень

Верховний Суд оприлюднив черговий дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у березні 2026 року.

У дайджесті містяться правові висновки з питань застосування як матеріального, так і процесуального права, зокрема щодо:

- належного способу захисту прав держави на землі історико-культурного призначення;

- можливості забезпечення виконання рішення суду шляхом накладення арешту як на частку, так і на корпоративні права члена фермерського господарства в межах виконавчого провадження;

- відповідальності споживача у разі будь-якого прихованого втручання в роботу лічильника газу, що призвело до викривлення даних обліку споживання газу;

- нарахування та виплати державним службовцям надбавки за вислугу років у 2024 році;

- права покупця вимагати передання оплаченого товару в разі прийняття ним поверненої з ініціативи продавця суми попередньої оплати за товар без заперечень;

- застосування положень ст. 625 ЦК України до грошового зобов’язання, можливість примусового стягнення якого за судовим рішенням остаточно втрачена;

- повноваження суду касаційної інстанції скасовувати рішення суду нижчої інстанції про права, інтереси та (або) обов’язки осіб, що не були залучені до участі у справі;

- належного суб’єкта продовження строків досудового розслідування в об’єднаних кримінальних провадженнях, у яких перше розпочате до 16 березня 2018 року (до початку дії Закону № 2147-VIII);

- наслідків відсутності на повному тексті судового рішення підпису судді з об’єктивних, непереборних причин, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду;

- юрисдикції справ про встановлення факту перебування особи на утриманні загиблого військовослужбовця з метою отримання одноразової грошової допомоги, у яких заінтересованою особою є орган військового управління;

- ефективного механізму реалізації передбаченого п. 7.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії права споживача на електропостачання на час вирішення судового спору з електропостачальником.

