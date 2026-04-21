Сотрудник ТЦК не включил бодикамеру при вручении повестки: суд не увидел в этом нарушения

Суд не увидел доказательств, что военнослужащий нарушил служебные обязанности.

Является ли нарушением отсутствие видеозаписи при вручении повестки — и достаточно ли этого для привлечения военнослужащего к ответственности? На этот вопрос ответил суд в Николаеве, рассмотрев дело о якобы небрежном отношении к службе в условиях особого периода.

Суд пришел к выводу: сам по себе факт отсутствия видеофиксации еще не означает вины. Если не доказано, что военнослужащий имел реальную возможность выполнить обязанность и сознательно или по небрежности ее не выполнил, оснований для ответственности нет.

Обстоятельства дела №487/429/26

Заводской районный суд города Николаева рассмотрел дело о привлечении старшего солдата — стрелка-помощника гранатометчика — к административной ответственности по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Основанием для составления протокола стало то, что 2 января 2026 года во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в Николаеве военнослужащий не осуществлял видеофиксацию вручения повесток с помощью портативного видеорегистратора. По версии органа, который составил протокол, это является нарушением требований военных уставов и ведомственных инструкций, регламентирующих обязательную фото- и видеофиксацию таких действий.

Из материалов дела следовало, что военнослужащий входил в состав группы оповещения, был уполномочен вручать повестки и ознакомлен с соответствующими функциональными обязанностями. В день проведения мероприятий он получил бодикамеру, которая по учетным данным находилась в исправном состоянии.

В то же время защита настаивала на отсутствии доказательств надлежащего обеспечения использования технического средства. В частности, не подтверждено, что устройство было фактически пригодно к работе в конкретных условиях, а также что лицо получило надлежащий инструктаж по его применению. По позиции защиты, отсутствие видеозаписи могло быть следствием технических причин, а не небрежного отношения к службе.

Оценка суда

Суд, исследовав материалы дела, исходил из того, что для привлечения к административной ответственности необходимо установить наличие всех элементов состава правонарушения, в частности факт невыполнения или ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и вину лица.

Отдельно подчеркнуто принцип презумпции невиновности: обязанность доказывания вины возлагается на орган, который составил протокол, а все сомнения в доказанности вины толкуются в пользу лица.

Суд обратил внимание, что материалы дела не содержат надлежащих и достаточных доказательств того, что отсутствие видеофиксации было следствием именно небрежного отношения военнослужащего к выполнению служебных обязанностей. В частности, не доказана надлежащая организация использования технического средства, его бесперебойная работа, а также отсутствие объективных препятствий для осуществления видеозаписи.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что имеющиеся сомнения в виновности лица не опровергнуты надлежащими доказательствами.

Решение суда

Суд постановил закрыть производство по делу о привлечении военнослужащего к административной ответственности по части 2 статьи 172-15 КУпАП на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУпАП — в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Николаевский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Заводской районный суд города Николаева в течение десяти дней со дня его вынесения. Оно вступает в законную силу после истечения срока на подачу апелляционной жалобы.

