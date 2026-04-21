Пасынок не является «близким родственником»: ВС отказал в увольнении военнослужащего в связи с гибелью отчима

Отсутствие кровного родства делает невозможным установление факта родственных отношений между пасынком и отчимом. Гибель последнего не является основанием для увольнения с военной службы – КЦС ВС.

Установление факта родственных отношений в судебном порядке возможно при наличии кровного родства, которого между отчимом и пасынком нет. Кроме того, согласно требованиям специального закона, отчим не входит в исчерпывающий круг близких родственников, гибель которых является правовым основанием для увольнения военнослужащего со службы во время действия военного положения.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела № 545/3618/24

В пересматриваемом деле военнослужащий обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил установить факт, что отчим, погибший при выполнении боевых задач, является его близким родственником. Установление этого факта было необходимо истцу для увольнения с военной службы на основании Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Суды в удовлетворении иска отказали, сославшись на то, что законодательство содержит исчерпывающий перечень близких родственников, гибель которых является основанием для увольнения военнослужащего во время военного положения.

Позиция Кассационного гражданского суда

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и привёл следующие правовые заключения.

Юридические факты могут быть установлены исключительно в целях защиты, возникновения, изменения или прекращения личных или имущественных прав самого заявителя.

Объектом судебной защиты при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются охраняемые законом интересы, а предметом судебной деятельности – установление юридических фактов с целью обеспечения реализации заинтересованными лицами принадлежащих им субъективных прав.

Следовательно, для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель установления, поскольку цель позволяет сделать вывод, действительно ли этот факт является юридическим и будет ли он иметь правовые последствия.

Установление факта родственных отношений возможно только при наличии кровного родства, а отчим и пасынок не являются родственниками. Истец не предоставил суду надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта его кровного родства с отчимом. При этом других требований, в частности об установлении факта совместного проживания с отчимом, истец не заявлял.

Кроме того, Кассационная коллегия Верховного Суда отметила, что п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает основания для увольнения с военной службы в период военного времени в случае гибели близкого родственника, а также перечень близких родственников, на которых распространяется действие указанной нормы закона. Отчим в указанный перечень не входит.

Таким образом, ККС ВС отметил, что установление факта родственных отношений с лицом, с которым нет кровной связи, невозможно, а сама по себе гибель отчима не является законодательным основанием для увольнения пасынка с военной службы.

Что решил суд

КГС ВС отклонил доводы кассационной жалобы о том, что в делах о коррупции отчима признают близким родственником.

Применение ст. 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ст. 26 СК Украины, ст. 25-1 КЗоТ Украины по аналогии закона невозможно при решении вопроса об определении понятия «близкие родственники» (п. 3 ч. 4 ст. 1253 ГК Украины), поскольку в этих актах законодательства даются разные определения круга таких лиц, что связано со специальными целями правового регулирования соответствующих актов.

Учитывая изложенное, КГС ВС оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения, а судебные решения судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска – без изменений.

