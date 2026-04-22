Могут ли объявить в розыск через Резерв+ без протокола и штрафа — что говорит суд

Отметка о розыске в Резерв+ может появиться даже без админдела: достаточно нарушить обязанность встать на воинский учет после изменения места проживания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй апелляционный административный суд фактически дал ответ на практический вопрос, который все чаще возникает у военнообязанных: может ли государство зафиксировать нарушение правил воинского учета без штрафа или отдельного решения о привлечении к ответственности.

В этом деле речь шла не о наложении санкций, а о самом факте появления в «Резерв+» отметки о нарушении и пребывании в розыске — и суд подтвердил, что такие действия могут быть законными при определенных условиях.

Суть спора заключалась в том, что мужчина, который после смены места проживания получил статус внутренне перемещенного лица, не стал на воинский учет в установленный законом срок.

Это стало основанием для внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Истец настаивал, что без составления протокола или вынесения постановления такие действия являются незаконными, однако суды обеих инстанций пришли к противоположному выводу — учет и привлечение к ответственности являются разными правовыми процедурами, которые не зависят друг от друга.

Обстоятельства дела № 520/30124/25

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия ТЦК и СП по внесению в реестр «Оберег» сведений о нарушении им правил воинского учета, а также обязать исключить эти данные.

Свою позицию он обосновывал тем, что не привлекался к административной ответственности, никаких протоколов в отношении него не составлялось, а значит оснований для внесения информации о нарушении не существовало.

Судом установлено, что истец является военнообязанным и имеет статус внутренне перемещенного лица. В то же время в приложении «Резерв+» появилась отметка о пребывании его в розыске в связи с тем, что он не стал на воинский учет по новому адресу.

Материалы дела не содержат доказательств того, что истец сообщил ТЦК и СП о смене места проживания или стал на учет в установленный законом срок после перемещения.

Оценка суда

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Суд исходил из того, что закон прямо обязывает военнообязанных после смены места проживания или получения статуса внутренне перемещенного лица стать на воинский учет в семидневный срок. Невыполнение этой обязанности является нарушением правил воинского учета.

При этом ведение персонально-качественного учета и внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр возложено именно на территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Суд отдельно подчеркнул, что внесение сведений о нарушении в реестр не тождественно привлечению к административной ответственности. Вопрос наложения штрафа и оценка правомерности соответствующей процедуры решаются в рамках отдельного производства по Кодексу Украины об административных правонарушениях.

В то же время сам факт невыполнения обязанности по постановке на учет является достаточным основанием для фиксации нарушения в реестре.

Поскольку истец не доказал, что выполнил обязанность по уведомлению о смене места проживания и постановке на учет, суд признал действия ТЦК и СП правомерными.

Решение суда

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу истца и подтвердил решение Харьковского окружного административного суда.

Постановление суда вступило в законную силу с момента принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.