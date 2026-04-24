Спор о выдаче трудовой книжки должностному лицу местного самоуправления не подлежит гражданскому рассмотрению — апелляционный суд

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о выдаче трудовой книжки должностному лицу местного самоуправления и пришел к выводу, что такой спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело № 766/7462/21 по иску лица к Исполнительному комитету Херсонского городского совета об истребовании надлежащим образом оформленной трудовой книжки.

Обстоятельства дела и решение суда первой инстанции

Истец обосновывал требования тем, что после увольнения с должности заместителя сельского головы трудовая книжка ему выдана не была, что противоречит требованиям статьи 47 Кодекса законов о труде Украины.

Решением Херсонского городского суда Херсонской области иск удовлетворен частично: Исполнительный комитет Херсонского городского совета обязано выдать истцу надлежащим образом оформленную трудовую книжку (дубликат). Суд пришел к выводу, что отсутствие оригинала не лишает ответчика возможности выполнить обязанность, предусмотренную ст. 47 КЗоТ Украины.

Исполнительный комитет Херсонского городского совета в апелляционной жалобе просил отменить решение и отказать в иске, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, отсутствие передачи кадровых документов при реорганизации и пропуск срока обращения в суд. В судебном заседании представитель апеллянта дополнительно отметил, что истец занимал должность заместителя сельского головы, то есть проходил публичную службу в органе местного самоуправления.

Выводы апелляционного суда и вопрос юрисдикции

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу и закрыла производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 255 ГПК Украины (дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства).

Суд исходил из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 ГПК Украины гражданское судопроизводство распространяется на дела, возникающие из гражданских, земельных, трудовых и иных правоотношений, кроме тех, которые подлежат рассмотрению в порядке иного судопроизводства.

Спор имеет признаки публично-правового (п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 КАС Украины): одна из сторон — орган местного самоуправления — осуществляет публично-властные управленческие функции, а спор возник в связи с невыполнением таких функций при прохождении публичной службы.

Должность заместителя сельского головы прямо отнесена к публичной службе (п. 17 ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 19 КАС Украины; ст. 1, 10 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления»). Принятие на службу, ее прохождение и прекращение регулируются нормами как трудового, так и административного законодательства.

Выдача трудовой книжки при увольнении с публичной службы является элементом прекращения публичной службы, а не частноправовым трудовым спором. Такой спор, даже заявленный отдельно, подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Суд сослался на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда:

постановление от 22 августа 2018 года по делу № 766/10783/16-ц (производство № 14-278цс18);

постановление от 17 октября 2018 года по делу № 661/3699/16-ц (производство № 14-388цс18).

Нарушение правил предметной юрисдикции (ч. 2 ст. 377 ГПК Украины) является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции независимо от других доводов апелляционной жалобы. Решение отменено полностью, производство по гражданскому делу закрыто.

Истцу разъяснено право обратиться в суд с заявлением о направлении дела по установленной юрисдикции в течение десяти дней со дня получения постановления (ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 377 ГПК Украины).

