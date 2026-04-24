Спір про видачу трудової книжки посадовця місцевого самоврядування не підлягає цивільному розгляду — апеляційний суд

08:32, 24 квітня 2026
Херсонський апеляційний суд розглянув справу щодо видачі трудової книжки посадовцю місцевого самоврядування та дійшов висновку, що такий спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Спір про видачу трудової книжки посадовця місцевого самоврядування не підлягає цивільному розгляду — апеляційний суд
Херсонський апеляційний суд розглянув справу № 766/7462/21 за позовом особи до Виконавчого комітету Херсонської міської ради про витребування належно оформленої трудової книжки.

Обставини справи та рішення суду першої інстанції

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що після звільнення з посади заступника сільського голови трудову книжку йому не було видано, що суперечить вимогам статті 47 Кодексу законів про працю України.

Рішенням  Херсонського міського суду Херсонської області позов задоволено частково: Виконавчий комітет Херсонської міської ради зобов’язано видати позивачеві належно оформлену трудову книжку (дублікат). Суд дійшов висновку, що відсутність оригіналу не позбавляє відповідача можливості виконати обов’язок, передбачений ст. 47 КЗпП України.

Виконавчий комітет Херсонської міської ради в апеляційній скарзі просив скасувати рішення та відмовити в позові, посилаючись на неповне з’ясування обставин, відсутність передачі кадрових документів під час реорганізації та пропуск строку звернення до суду. У судовому засіданні представник апелянта додатково наголосив, що позивач обіймав посаду заступника сільського голови — тобто проходив публічну службу в органі місцевого самоврядування.

Висновки апеляційного суду та питання юрисдикції

Колегія суддів Херсонського апеляційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу та закрила провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України (справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства).

Херсонський апеляційний суд виходив з:

  1. Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство поширюється на справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.
  2. Спір має ознаки публічно-правового (п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 КАС України): одна зі сторін (орган місцевого самоврядування) здійснює публічно-владні управлінські функції, а спір виник у зв’язку з невиконанням таких функцій при проходженні публічної служби.
  3. Посада заступника сільського голови прямо віднесена до публічної служби (п. 17 ч. 1 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 19 КАС України; ст. 1, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). Прийняття на службу, її проходження та припинення регулюються нормами як трудового, так і адміністративного законодавства.
  4. Видача трудової книжки при звільненні з публічної служби є елементом припинення публічної служби, а не приватноправовим трудовим спором. Такий спір, навіть заявлений окремо, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Суд послався на правові висновки Великої Палати Верховного Суду:

  • постанова від 22 серпня 2018 року у справі № 766/10783/16-ц (провадження № 14-278цс18);
  • постанова від 17 жовтня 2018 року у справі № 661/3699/16-ц (провадження № 14-388цс18).

Порушення правил предметної юрисдикції (ч. 2 ст. 377 ЦПК України) є самостійною підставою для скасування рішення суду першої інстанції незалежно від інших доводів апеляційної скарги. Рішення скасовано повністю, провадження у цивільній справі закрито. Позивачу роз’яснено право звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією протягом десяти днів з дня отримання постанови (ч. 1 ст. 256, ч. 4 ст. 377 ЦПК України).

