Верховный Суд: непогашение займа само по себе не свидетельствует об отсутствии деловой цели

Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций в налоговом споре, подтвердив, что контролирующий орган не доказал отсутствия деловой цели в операциях по привлечению заемных средств, а отдельные обстоятельства, в частности непогашение займа, не могут оцениваться изолированно.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в предварительном судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью и налогового органа на решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений. Предметом пересмотра стали выводы судов относительно правомерности доначисления налоговых обязательств и применения штрафных санкций.

Суть дела

Иск был подан в административный суд с требованием признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений, принятых контролирующим органом по результатам документальной плановой выездной проверки налогоплательщика. Проверка охватывала период с 01 января 2018 года по 30 сентября 2021 года и касалась соблюдения налогового, валютного и иного законодательства.

Проведение проверки было начато на основании соответствующего приказа контролирующего органа и впоследствии продлено. В связи с введением военного положения проверка была приостановлена, а после внесения изменений в налоговое законодательство — возобновлена и завершена. По результатам проверки составлен акт, которым установлены нарушения налогоплательщиком норм налогового законодательства, в частности относительно формирования отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль, налогообложения доходов нерезидентов, начисления налога на добавленную стоимость и выполнения обязанности по регистрации налоговых накладных.

На основании акта проверки приняты налоговые уведомления-решения об уменьшении отрицательного значения объекта налогообложения, увеличении налоговых обязательств по налогу на доходы нерезидентов и налогу на добавленную стоимость, а также применении штрафных санкций за нерегистрацию налоговых накладных.

Спор, в частности, возник относительно правомерности начисления налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи со списанием основного средства, правомерности проведения проверки в период действия моратория, наличия деловой цели в операциях по привлечению заемных средств от связанных нерезидентов, а также относительно статуса нерезидента как бенефициарного получателя процентного дохода.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции, решение которого оставлено без изменений апелляционным судом, частично удовлетворил иск. Суды признали противоправными и отменили налоговые уведомления-решения в части уменьшения отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль и увеличения налогового обязательства по налогу на доходы нерезидентов. В остальной части, в частности относительно налога на добавленную стоимость и штрафных санкций за нерегистрацию налоговых накладных, в удовлетворении иска отказано.

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для доначисления налога на прибыль в связи с недоказанностью отсутствия деловой цели в соответствующих операциях, а также о правомерности применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения. Вместе с тем суды согласились с контролирующим органом в части налогообложения операции ликвидации основного средства как поставки товара и необходимости начисления налога на добавленную стоимость и регистрации налоговой накладной.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, пересмотрев решения судов предыдущих инстанций в пределах доводов кассационных жалоб и установленных фактических обстоятельств, пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения.

Относительно списания основных средств Суд отметил, что уничтожение, разборка или преобразование основных производственных либо непроизводственных средств иным способом, вследствие чего они не могут использоваться по первоначальному назначению, является основанием для освобождения от налогообложения при условии предоставления соответствующего документа налогоплательщиком. Такой документ в налоговый орган налогоплательщиком не подавался. Приобщенный к материалам дела акт списания основных средств не доказывает ни одного из обстоятельств, положенных в основу освобождения от налогообложения. Верховный Суд признал правильным доначисление налога на добавленную стоимость и применение штрафных санкций.

Суд также указал, что ошибочным является отождествление списания основных средств с ликвидацией в формах, определенных налоговым законодательством, и подчеркнул, что обстоятельства принятия решения о ликвидации могут быть как внешними, так и внутренними.

Относительно доводов о неправомерности проведения проверки в период действия моратория Верховный Суд установил, что проверка была возобновлена и завершена после прекращения действия соответствующего моратория в связи с изменениями в налоговом законодательстве, а потому отсутствуют основания для признания ее незаконной.

Относительно вопроса наличия деловой цели Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что контролирующий орган не доказал отсутствие разумной экономической причины в действиях налогоплательщика. Суды надлежащим образом исследовали финансовое состояние налогоплательщика, его хозяйственную деятельность и обстоятельства привлечения заемных средств, что свидетельствует о наличии экономической целесообразности соответствующих операций.

Относительно налогообложения доходов нерезидентов Верховный Суд подтвердил правильность выводов судов предыдущих инстанций о том, что нерезидент имел статус бенефициарного получателя дохода. Контролирующим органом не доказан транзитный характер платежей либо ограничения в распоряжении полученными доходами, что исключает основания для применения общей ставки налогообложения.

Обобщая, Верховный Суд пришел к выводу, что решения судов предыдущих инстанций приняты с правильным применением норм материального и процессуального права, а доводы кассационных жалоб сводятся преимущественно к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

