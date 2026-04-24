Несогласие плательщика с перечнем документов не освобождает от обязанности реагировать на уведомление ГНС — апелляционный суд

Пятый апелляционный административный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по делу об отказе в регистрации налоговых накладных.

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел дело по иску общества к Главному управлению ГНС в Одесской области относительно обжалования решений об отказе в регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных и обязания их зарегистрировать. Об этом сообщили в ГНС в Одесской области.

Позиция истца и обстоятельства дела № 420/22570/25

Налогоплательщик обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене решения комиссии Главного управления ГНС в Одесской области о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных и обязании совершить действия, мотивируя это тем, что он подал на регистрацию налоговые накладные, однако их регистрация была остановлена. На предложение предоставить пояснения и документы истец подал 4 уведомления с пояснениями и документами в подтверждение хозяйственной операции, по которой была выписана налоговая накладная, однако ответчик безосновательно принял обжалуемые решения, которыми отказал в их регистрации без указания оснований и не учел предоставленные документы, что свидетельствует о противоправности обжалуемых решений.

В соответствии с пунктом 201.1 статьи 201 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условия регистрации в порядке, определенном законодательством, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в установленный НКУ срок.

Механизм остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных определен Порядком остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденным постановлением КМУ от 11.12.2019 № 1165 (далее — Порядок №1165).

Механизм принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, регистрация которых остановлена, определяет Порядок принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 520, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13.12.2019 за № 1245/34216 (с изменениями, далее — Порядок № 520).

Как свидетельствуют материалы дела, истцом поданы в контролирующий орган пояснения относительно операций, осуществленных на основании налоговых накладных, регистрация которых остановлена, к которым приложены копии имеющихся документов.

Оценка суда относительно действий плательщика и налогового органа

В спорных решениях об отказе в регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных комиссия регионального уровня указала на непредоставление ООО пояснений и копий документов в подтверждение информации, указанной в налоговой накладной/расчете корректировки, регистрация которых остановлена в Реестре, при получении Уведомления о необходимости предоставления дополнительных пояснений и/или документов, необходимых для рассмотрения вопроса принятия комиссией регионального уровня решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки Едином реестре налоговых накладных налогоплательщиком.

В решениях действительно отсутствует конкретизация, о каких именно документах идет речь.

Однако коллегия судей учитывает, что в уведомлениях от 25.03.2025 комиссия повторно указала перечень информации, подлежащей подтверждению первичными документами, и указанное требование контролирующего органа истцом проигнорировано.

Коллегия судей отмечает, что в случае направления налогоплательщику Уведомления такой плательщик имеет право подать контролирующему органу дополнительные пояснения и копии документов, указанные в Уведомлении, по результатам рассмотрения которых комиссия регионального уровня принимает одно из решений: 1) о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН; 2) об отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН. Реализация такого права должна быть осуществлена в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Уведомления. Непредоставление налогоплательщиком дополнительных пояснений и копий документов, указанных в Уведомлении, или их неполное предоставление в указанный срок влечет принятие комиссией регионального уровня решения об отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН.

При этом из содержания пункта 10 Порядка №520 и формы Решения (Приложение 1 к Порядку №520) следует, что комиссия регионального уровня в случае, если поданные налогоплательщиком пояснения/дополнительные пояснения и копии документов не подтверждают информацию, указанную в налоговой накладной/расчете корректировки, проставляет отметку в графе «предоставление налогоплательщиком копий документов, составленных с нарушением законодательства».

В случае же непредоставления налогоплательщиком в установленные сроки дополнительных пояснений и копий документов, предусмотренных абзацем шестым пункта 9 Порядка №520, комиссия регионального уровня проставляет отметку в графе «непредоставление/частичное предоставление дополнительных пояснений и копий документов относительно подтверждения информации, указанной в налоговой накладной/расчете корректировки, регистрация которых остановлена в Едином реестре налоговых накладных, при получении уведомления о необходимости предоставления дополнительных пояснений и/или документов…».

Правовые выводы суда и практика Верховного Суда

В соответствии с частью 5 статьи 242 КАС Украины при выборе и применении нормы права суд учитывает выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховный Суд.

Так, решая данное дело, коллегия судей обратила внимание, что в постановлении от 24.03.2025 (дело №140/32696/23) Верховный Суд указал: если по результатам рассмотрения пояснений и документов комиссия приходит к выводу об их недостаточности, она направляет налогоплательщику Уведомление с конкретным перечнем документов. Если налогоплательщик не воспользовался правом подать дополнительные пояснения и документы, принимается решение об отказе.

При этом Верховный Суд отметил, что несогласие с перечнем документов не освобождает от обязанности их предоставить либо подать объяснения причин невозможности их предоставления.

Кроме того, 30.01.2026 Верховный Суд в деле №260/224/24 указал, что непредоставление дополнительных пояснений и документов является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в регистрации налоговой накладной при соблюдении требований к уведомлению.

Суд отметил, что уведомление содержало конкретный перечень документов и обоснование необходимости их предоставления.

Таким образом, кассационный суд согласился, что отказ основан не на формальном подходе, а на невыполнении налогоплательщиком своей обязанности.

Следовательно, по мнению суда апелляционной инстанции, налоговый орган, проанализировав предоставленные пояснения и документы, но не найдя оснований для регистрации, обеспечил истцу право подать дополнительные материалы, однако тот этим правом не воспользовался.

Невыполнение требований пункта 9 Порядка №520 влечет отказ в регистрации налоговой накладной, что и произошло в данном случае.

Истец не проявил должной добросовестности.

Коллегия судей не приняла доводы о неконкретности решения, поскольку налоговый орган в уведомлении указал, каких документов не хватает.

Игнорирование уведомления само по себе является основанием для отказа.

С учетом изложенного суд отказал в удовлетворении иска.

