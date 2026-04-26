Может ли управление ГМС инициировать служебную проверку на основании информации адвокатского запроса — ответ КАС ВС

Истец обратился в суд с иском к Государственной миграционной службе, в котором просил признать противоправным и отменить вывод, которым признан недействительным его паспорт гражданина Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Положениями Закона Украины от 5 июля 2012 года № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который определяет правовые основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине, в том числе относительно направления адвокатом адвокатского запроса в государственный орган о предоставлении информации относительно клиента, не установлено прямого запрета для такого органа (в данном деле — Управление Государственной миграционной службы Украины) инициировать и провести служебную проверку по вопросу и (или) информации, изложенной в адвокатском запросе. Ответственность наступает у распорядителя информации исключительно в случае несоблюдения им сроков, определенных указанным Законом, для ее предоставления или непредоставления вообще. ГМС Украины в случае получения информации, вызывающей сомнения относительно законности оформления паспорта гражданина Украины (в том числе, если такие сведения были указаны в адвокатском запросе), как специальный государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль за реализацией законодательства Украины по вопросам гражданства, не лишена права инициировать и провести служебную проверку по данному вопросу.

9 марта 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Лицо_1 на решение Житомирского окружного административного суда от 06 июля 2022 года и постановление Седьмого апелляционного административного суда от 07 декабря 2022 года по делу № 240/44040/21 по иску Лицо_1 к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании противоправным и отмене вывода, обязательстве совершить действия.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец обратился в суд с иском к Государственной миграционной службе Украины в Житомирской области, в котором просил признать противоправным и отменить вывод, которым признан недействительным его паспорт гражданина Украины. Иск обоснован тем, что служебная проверка, по результатам которой составлен спорный вывод, проведена с нарушениями и что основанием для проведения проверки является адвокатский запрос с истребованием информации/документов. Таким образом, у ответчика отсутствовали документы, события и прямые законодательные предписания, которые могли бы служить фактическим основанием для инициирования проведения служебной проверки правомерности выдачи паспорта гражданина Украины истцу.

Судами предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказано. Суды пришли к выводу, что паспорт выдан с нарушениями процедуры установления личности (не истребованы документы с фотокарточками; не проведен опрос родственников, соседей или каких-либо других лиц (не менее трех); акт составлен с участием лица, статус которого не установлен и не подтвержден ни одним документом; проверки по месту проживания не проведены; по месту выдачи свидетельства о рождении запрос не направлен, проверка факта получения свидетельства также не проведена), документы, представленные для оформления, не соответствовали действительности (отсутствуют актовые записи о рождении, паспорт образца 1974 года не мог быть выдан и т.п.), что в дальнейшем привело к оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины неустановленному лицу на основании документов, которых не существовало. Также учтены данные уголовного производства, согласно которым лицо использовало множественные персональные данные.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года № 302 (далее — Порядок № 302), установлено, что в случае оформления паспорта гражданина Украины с нарушением действующего законодательства такой документ, в соответствии с подпунктом 8 пункта 108 этого Порядка, признается недействительным и подлежит изъятию, аннулированию и уничтожению в установленном порядке. Иных, альтернативных последствий в случае установления такого нарушения законодатель не предусматривает. В то же время Порядок № 302 в целом не содержит исчерпывающего перечня оснований для инициирования такой проверки и не устанавливает каких-либо ограничений относительно таких оснований.

Получение ГМС Украины информации, вызывающей сомнения относительно законности оформления паспорта гражданина Украины (в том числе сведений, изложенных в адвокатском запросе о задержании лица правоохранительными органами в связи с проведением экстрадиционной проверки и последующей экстрадицией в Республику Болгария), дает миграционному органу право инициировать и провести служебную проверку.

Как специальный государственный орган, уполномоченный осуществлять контроль за реализацией законодательства в сфере гражданства, ГМС Украины не лишена права реагировать на такую информацию.

Кроме того, положения статьи 24 Закона Украины от 05 июля 2012 года № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определяют адвокатский запрос как средство получения информации, необходимой для оказания правовой помощи клиенту, но не содержат запрета для органа государственной власти осуществлять свои контрольные полномочия в случае получения такой информации. Ответственность, предусмотренная за непредоставление или несвоевременное предоставление информации на адвокатский запрос, не распространяется на право органа инициировать проверку.

Таким образом, инициирование служебной проверки на основании адвокатского запроса не противоречит требованиям Порядка № 302 и Положения о Государственной миграционной службе Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 360.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.