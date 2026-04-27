ВС: формальные процедурные нарушения в приказе на проверку не создают безусловных последствий для признания результатов проверки противоправными

11:15, 27 апреля 2026
Субъект хозяйствования требует отменить решение, принятое по результатам проведенной незаконной проверки, но суд не спешит это делать.
При рассмотрении дела было установлено, что истец не обжаловал приказ о проведении фактической проверки в судебном порядке. В свою очередь наличие решения контролирующего органа о назначении фактической проверки обуславливает необходимость его реализации способом, не запрещенным законом, тогда как Общество не воспользовалось своим правом, предусмотренным ст. 81 НКУ о недопущении должностных (служебных) лиц контролирующего органа до проведения проверки. Тем более, что в приказе не был указан четко и понятно период деятельности, который должен проверяться, поэтому указанный приказ не соответствовал требованиям п. 81.1 ст. 81 НКУ, определяющий обязательные реквизиты для приказов о проведении проверок.

Впрочем, указанный недостаток в оформлении приказа признан незначительным. В данном конкретном случае существенное влияние этого обстоятельства на формирование выводов акта проверки не установлено (постановление ВС от 14 апреля 2026 года по делу № 160/13547/25).

В общем, основаниями для признания противоправными и отмены решений, принятых по результатам проведенной проверки, являются не любые нарушения, допущенные при оформлении, назначении и проведении такой проверки, а лишь те, которые повлияли или объективно могли повлиять на правильность выводов контролирующего органа по результатам такой проверки и соответственно на обоснованность и законность принятого по результатам проверки решения.

Таким образом, Суд решил, что формальные процедурные нарушения в оформленном приказе не создают безусловных последствий для признания результатов проверки противоправными.

