ВС: формальные процедурные нарушения в приказе на проверку не создают безусловных последствий для признания результатов проверки противоправными

Субъект хозяйствования требует отменить решение, принятое по результатам проведенной незаконной проверки, но суд не спешит это делать.

При рассмотрении дела было установлено, что истец не обжаловал приказ о проведении фактической проверки в судебном порядке. В свою очередь наличие решения контролирующего органа о назначении фактической проверки обуславливает необходимость его реализации способом, не запрещенным законом, тогда как Общество не воспользовалось своим правом, предусмотренным ст. 81 НКУ о недопущении должностных (служебных) лиц контролирующего органа до проведения проверки. Тем более, что в приказе не был указан четко и понятно период деятельности, который должен проверяться, поэтому указанный приказ не соответствовал требованиям п. 81.1 ст. 81 НКУ, определяющий обязательные реквизиты для приказов о проведении проверок.

Впрочем, указанный недостаток в оформлении приказа признан незначительным. В данном конкретном случае существенное влияние этого обстоятельства на формирование выводов акта проверки не установлено (постановление ВС от 14 апреля 2026 года по делу № 160/13547/25).

В общем, основаниями для признания противоправными и отмены решений, принятых по результатам проведенной проверки, являются не любые нарушения, допущенные при оформлении, назначении и проведении такой проверки, а лишь те, которые повлияли или объективно могли повлиять на правильность выводов контролирующего органа по результатам такой проверки и соответственно на обоснованность и законность принятого по результатам проверки решения.

Таким образом, Суд решил, что формальные процедурные нарушения в оформленном приказе не создают безусловных последствий для признания результатов проверки противоправными.

