ВС: формальні процедурні порушення у наказі на перевірку не створюють безумовних наслідків для визнання результатів перевірки протиправними

Суб’єкт господарювання вимагає скасувати рішення, прийняті за наслідками проведеної незаконної перевірки, але суд не поспішає це робити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час розгляду справи було встановлено, що позивач не оскаржив наказ про проведення фактичної перевірки у судовому порядку. У свою чергу наявність рішення контролюючого органу про призначення фактичної перевірки зумовлює необхідність його реалізації у спосіб, не заборонений законом, тоді як Товариство не скористалося своїм правом, передбаченим статті 81 ПКУ щодо недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки. Тим паче, що в наказі не було зазначено чітко та зрозуміло період діяльності, що мав перевірятися, а тому вказаний наказ не відповідав вимогам п. 81.1 ст. 81 ПКУ, який визначає обов`язкові реквізити для наказів про проведення перевірок.

Втім, вказаний недолік в оформленні наказу визнано незначним. У цьому конкретному випадку істотного впливу цієї обставини на формування висновків акта перевірки не встановлено (постанова ВС від 14 квітня 2026 року у справі № 160/13547/25).

Загалом підставами для визнання протиправними та скасування рішень, прийнятих за наслідками проведеної перевірки, є не будь-які порушення, допущені під час оформлення, призначення і проведення такої перевірки, а лише ті, що вплинули або об`єктивно могли вплинути на правильність висновків контролюючого органу за результатами такої перевірки та відповідно на обґрунтованість і законність прийнятого за результатами перевірки рішення.

Таким чином, Суд вирішив, що формальні процедурні порушення в оформлені наказу не створюють безумовних наслідків для визнання результатів перевірки протиправними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.