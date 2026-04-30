Спор между матерью из Украины и отцом из Польши о месте проживания ребенка — на чью сторону встал суд

Гражданин Польши обратился в суд с иском о признании незаконным вывоза малолетнего ребенка с территории Республики Польша и об обязательстве матери вернуть его к месту постоянного проживания.

Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о возвращении малолетнего ребенка в государство постоянного проживания — Республику Польшу. Об этом говорится в материалах дела.

Иск подал гражданин Польши, который просил признать незаконным вывоз ребенка с территории Польши и обязать мать вернуть его к месту постоянного проживания.

Обстоятельства дела №511/4471/24

Стороны проживали в г. Кракове. 7 декабря 2023 года мать без ведома и согласия отца вывезла ребенка в Украину. В июне 2024 года истец инициировал процедуру возвращения через Министерство юстиции Республики Польша. Министерство юстиции Украины отказалось обращаться в суд в интересах заявителя со ссылкой на принцип взаимности, после чего в декабре 2024 года истец обратился в суд самостоятельно.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды обеих инстанций отказали в возвращении ребенка, применив исключение, предусмотренное подпунктом «b» статьи 13 Гаагской конвенции 1980 года — серьезный риск причинения ребенку психического вреда или создания невыносимой обстановки

Основаниями стали: устойчивая эмоциональная связь ребенка с матерью; полная адаптация к новой среде (детский сад, сформировавшийся круг общения, младшая сестра); фактическая невозможность матери вернуться в Польшу из-за инициированных отцом уголовных производств и иска о лишении родительских прав; заключение психолога о высоком риске травмы привязанности в случае разлуки с матерью.

Апелляционный суд отклонил доводы о невозможности применения критерия адаптации до истечения годичного срока, указав, что оценка наилучших интересов ребенка и рисков в соответствии со статьей 13 Конвенции осуществляется независимо от соблюдения срока — в силу обязательного гармоничного применения Гаагской конвенции 1980 года, Конвенции ООН о правах ребенка и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело подтверждает, что риск причинения психического вреда в результате разлуки ребенка с основным воспитателем является самостоятельным основанием для отказа в возвращении в соответствии с подпунктом «b» статьи 13 Гаагской конвенции 1980 года. Суды подчеркнули необходимость узкого толкования исключений из принципа возвращения, однако при условии их реального рассмотрения с учетом всех обстоятельств дела и наилучших интересов ребенка, что согласуется с правовыми позициями ЕСПЧ по делам «Х против Латвии» (жалоба № 27853/09), «Сатановская и Роджерс против Украины» (жалоба № 12354/19) и постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 13 апреля 2021 года по делу № 2-4237/12.

Окончательное решение

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 17 марта 2026 года решение Херсонского городского суда Херсонской области от 16 января 2026 года оставлено без изменений.

