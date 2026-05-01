Когда ошибочные показания не лишают права на компенсацию — объяснил Верховный Суд

КГС ВС дал толкование понятия «самооговор» в деле о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование.

Если лицо во время досудебного расследования давало объяснения об обстоятельствах события в соответствии с собственным восприятием этих обстоятельств, не осознавая их несоответствия действительности, такие показания не являются самооговором в понимании ч. 4 ст. 1176 ГК Украины и не лишают лицо права на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела №461/3566/24

Истец обратился с иском к Государству Украина о возмещении морального вреда, причиненного незаконными действиями органов досудебного расследования и прокуратуры. Указывал, что более восьми лет находился под следствием и судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, однако приговором суда был оправдан в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

Суды отказали в удовлетворении иска, указав, что истец сознательно способствовал своему привлечению к уголовной ответственности путем самооговора, поскольку, зная об отсутствии у него статуса исполняющего обязанности мастера на момент несчастного случая, подписал соответствующий приказ задним числом по просьбе руководителя и не сообщил об этом органу досудебного расследования. По мнению судов, такие действия ввели следствие в заблуждение относительно наличия у него статуса должностного лица (специального субъекта преступления), что стало основанием для сообщения о подозрении и составления обвинительного акта.

Ключевые выводы Верховного Суда

КГС ВС признал выводы судов о самооговоре преждевременными и, отменив судебные решения, направил дело на новое рассмотрение и сделал следующие правовые выводы.

В соответствии со ст. 56 Конституции Украины каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» связывает возникновение у конкретного реабилитированного гражданина права на возмещение вреда со сложным юридическим составом, который включает основания возникновения вреда, причиненного незаконными действиями, и условия возникновения права на его возмещение.

Вместе с тем в соответствии с ч. 4 ст. 1176 ГК Украины физическое лицо, которое в процессе досудебного расследования или судебного производства путем самооговора препятствовало установлению истины и тем самым способствовало незаконному осуждению, незаконному привлечению к уголовной ответственности, незаконному применению меры пресечения, незаконному задержанию, незаконному наложению административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, не имеет права на возмещение вреда.

Под самооговором следует понимать заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в которых он признается в совершении уголовного правонарушения, которого в действительности не совершал, в более тяжком уголовном правонарушении, чем совершено на самом деле, либо берет вину за совершенное уголовное правонарушение на себя, хотя оно совершено группой лиц.

При рассмотрении и исследовании указанного вопроса суд должен учитывать причины, которые побудили лицо к самооговору, поскольку в приведенной норме права фактически речь идет об умысле на самооговор. То есть самооговор, который исключает возмещение вреда, должен быть добровольным, заведомо ложным, иметь целью воспрепятствовать установлению истины и быть зафиксированным в материалах дела.

В деле, которое пересматривалось, истец давал показания о выполнении им обязанностей мастера так, как он их субъективно воспринимал на тот момент, поскольку фактически выполнял эти функции согласно должностной инструкции бригадира при отсутствии основного работника.

Истец считал свои объяснения правдивыми и не имел цели убедить органы следствия в совершении им преступления, которого он не совершал. В материалах уголовного производства не было зафиксировано никаких выводов о том, что истец препятствовал установлению истины по делу или имел умысел на самооговор.

С учетом изложенного КГС ВС пришел к выводу, что для лишения лица права на возмещение вреда на основании самооговора необходимо установить наличие у него умысла на дачу заведомо ложных показаний с целью воспрепятствования установлению истины. Поскольку факта умышленного самооговора со стороны истца не было установлено ни в рамках уголовного производства, ни при рассмотрении данного дела, отказ судов в удовлетворении иска по этим основаниям является преждевременным.

