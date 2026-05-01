Апелляционный суд пересмотрел дело о миллионных сделках с древесиной на Волыни

В Ровно апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о выводе более 16 млн грн со счетов общества.

По информации Ровенского апелляционного суда, пятеро жителей Волынской области обвиняются в том, что разработали план по выводу денежных средств с банковских счетов одного из обществ, поступивших от иностранных компаний в качестве оплаты за поставку лесопродукции, и переводе их в наличную форму для дальнейшего бесконтрольного использования в собственных целях.

Обстоятельства дела

Четырем обвиняемым, которые для совершения фиктивных сделок с пиломатериалами в 2021 году на короткое время регистрировались как физические лица-предприниматели с основным видом деятельности — оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 3 ст. 358 (составление частным предпринимателем заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 209 этого Кодекса (приобретение, распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции с таким имуществом, совершенные лицом, которое знало, что такое имущество прямо и полностью получено преступным путем, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц).

Главный бухгалтер Общества, которая на момент проведения закупок лесоматериалов у индивидуальных предпринимателей исполняла обязанности директора предприятия, обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Суд первой инстанции вынес приговор, признав фигурантов уголовного производства невиновными по предъявленным обвинениям, а производство в отношении юридического лица, которое осуществляло закупку лесной продукции у индивидуальных предпринимателей, прекратил в связи с вынесением оправдательного приговора в отношении уполномоченного лица общества — главного бухгалтера.

Не согласившись с приговором местного суда, прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. В связи с несоответствием выводов суда, изложенных в судебном решении, фактическим обстоятельствам уголовного производства, существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности, просил отменить приговор и вынести новый, которым четырех обвиняемых признать виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, и по совокупности уголовных правонарушений назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им на праве собственности имущества.

Главного бухгалтера ООО признать виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК Украины, и назначить аналогичное наказание.

В соответствии со ст. ст. 96-3–96-7 УК Украины применить в отношении юридического лица меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 20 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

На основании ст. ст. 96-1, 96-2 УК Украины применить специальную конфискацию и взыскать в доход государства денежную сумму, соответствующую стоимости имущества, полученного преступным путем — 16 миллионов 351 тысячу гривен.

Обосновывая требования апелляционной жалобы, прокурор указал, что обвиняемые создавали ФЛП, открывали банковские счета и уже на следующий день на них из Общества, которое также попало в поле зрения правоохранительных органов, перечислялись миллионные суммы.

Общая сумма сделок, проведенных с марта по июль 2021 года, составляет более 16 миллионов гривен.

Против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора выступили защитники и обвиняемые, просили оставить обжалуемый приговор без изменений, как законный и обоснованный.

Обвиняемые отрицали свою вину и настаивали на том, что предпринимательской деятельностью занимались в рамках действующего законодательства. Главный бухгалтер Общества добавила, что все операции отражены в хозяйственном и налоговом учете, а налоги с этих сделок уплачены как в местный, так и в государственный бюджеты.

Что решил суд

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы прокурора. Он отменил обжалуемый приговор и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

