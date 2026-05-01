Как разделить недостроенный дом между бывшими супругами: новая позиция Большой Палаты

Сoвладелец, который не является застройщиком и не может осуществить юридически значимые действия по вводу объекта в эксплуатацию, но стремится защитить свои правомерные ожидания относительно приобретения права собственности на недвижимое имущество, может обратиться в суд и просить признать за ним право на принадлежащую ему долю в объекте незавершенного строительства.

Судебное решение о признании в порядке раздела права собственности на долю в объекте незавершенного строительства закрепляет правовой режим этого имущества как такого, что принадлежит сторонам на праве общей собственности, и является основанием для проведения государственной регистрации вещных прав именно на объект незавершенного строительства.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела №607/10858/22

Истец просила осуществить раздел совместного имущества бывших супругов, в частности путем признания за ней права собственности на половину фактически завершенного, однако не введенного в эксплуатацию жилого дома, мотивируя это приобретением имущества в браке и нежеланием ответчика вводить его в эксплуатацию и регистрировать право собственности на него.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска в части требований о признании права на половину жилого дома. Суд первой инстанции считал это требование недоказанным, тогда как суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неэффективности выбранного способа защиты и отметил, что истец имеет право лишь на компенсацию стоимости стройматериалов или работ.

Выводы Большой Палаты

Пересматривая дело, Большая Палата указала, что недвижимыми вещами следует признавать как полностью завершенные, так и незавершенные строительством объекты, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке. Вместе с тем строительные материалы, изделия и конструкции являются движимыми вещами до момента их физического включения в конструкции объекта строительства, после чего они теряют свою идентичность.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что объект строительства (объект незавершенного строительства), право собственности на который не зарегистрировано в установленном для государственной регистрации вещных прав на недвижимость порядке, не относится ни к движимым, ни к недвижимым вещам, выступая как вещь sui generis (особого рода). Такая вещь может быть объектом гражданских прав и обязанностей, в том числе вещных, однако только как вещь особого рода.

В случае, когда объект не имеет признаков самовольного строительства, однако не вводится в эксплуатацию по вине одного из супругов (совладельца — формального застройщика), суд вправе признать за истцом право на долю в объекте незавершенного строительства, устранив неопределенность в правовом режиме соответствующего сооружения.

Большая Палата акцентировала, что степень готовности возведенного супругами объекта незавершенного строительства не является квалифицирующим признаком для идентификации соответствующего объекта как оборотоспособного и не влияет на возможность применения такого способа защиты нарушенного права, как признание за одним из супругов (совладельца) права собственности на его долю в общем имуществе в порядке его раздела.

В то же время Большая Палата обратила внимание, что признание судом права на долю в недостроенном объекте не освобождает совладельцев от обязанности совершения действий, направленных на завершение процедуры оформления вещных прав на это имущество как на завершенный строительством объект недвижимости. Вместе с тем такое судебное решение устраняет правовую неопределенность относительно собственников и их долей и служит основанием для проведения государственной регистрации вещных прав именно на объект незавершенного строительства.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных решений в указанной части и принятия в этой части нового решения — о признании в порядке раздела имущества супругов права собственности по ½ доле незавершенного строительством жилого дома за каждым из бывших супругов.