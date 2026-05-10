Является ли отсутствие общественного транспорта уважительной причиной для неявки работника на работу — ответ КГС ВС

Истец утверждал, что при приеме на работу с работодателем существовала устная договоренность о ежедневной доставке его к месту работы служебным транспортом, поскольку расстояние от дома до предприятия составляет около 30 км, а муниципальное сообщение отсутствует.

Отсутствие работника на работе из-за невозможности добраться до рабочего места (значительная удаленность, отсутствие собственного и муниципального транспорта) при условии, что работодатель не брал на себя документально подтвержденного обязательства по подвозу работника, признается прогулом без уважительных причин и является основанием для увольнения по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

17 декабря 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Частного предприятия по делу по иску мужчины о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он работал ветеринарным врачом, а 29.04.2024 был уволен за прогул без уважительных причин. Истец утверждал, что при приеме на работу в 2018 году с работодателем существовала устная договоренность о ежедневной доставке его к месту работы служебным транспортом, поскольку расстояние от дома до предприятия составляет около 30 км, а муниципальное сообщение отсутствует. После конфликта с руководством 04.04.2024 транспорт за истцом перестал приезжать.

Истец неоднократно письменно уведомлял предприятие о невозможности прибыть на работу из-за отсутствия транспорта и просил обеспечить его доставку согласно условиям договора. Он считал свое отсутствие обусловленным объективными причинами, исключающими его вину.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что материалы дела не содержат доказательств существования договоренности о подвозе истца служебным транспортом, а работодатель не имеет законодательной обязанности обеспечивать работника транспортом. Следовательно, удаленность места проживания и отсутствие личного автомобиля не являются уважительными причинами для неявки на работу.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что отсутствие транспортного сообщения является объективным и независимым от воли работника обстоятельством, исключающим его вину в прогуле.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе по следующим основаниям.

Каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается.

Истец настаивал на нарушении ответчиком устной договоренности о подвозе, однако не предоставил ни одного доказательства существования такого обязательства работодателя.

При заключении договора стороны согласовали место работы, которое территориально удалено от места проживания истца. Соглашаясь на такие условия без документального оформления вопроса подвоза, работник фактически взял на себя обязанность самостоятельно прибывать к рабочему месту.

Уважительными признаются обстоятельства, имеющие объективный характер и полностью исключающие вину работника. Отсутствие муниципального либо личного транспорта при отсутствии обязанности работодателя обеспечивать доставку не может считаться уважительной причиной отсутствия на работе более трех недель.

Поскольку факт отсутствия истца на работе в течение длительного времени (с 05 по 29.04.2024) подтвержден актами и докладными служебными записками, а уважительность причин не доказана, работодатель имел право применить увольнение по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

Факт увольнения за прогул при данных обстоятельствах не свидетельствует о дискриминации, поскольку не доказано, что действия работодателя были мотивированы определенным персональным признаком истца либо что к другим работникам в подобной ситуации относились иначе.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 17 декабря 2025 года по делу № 624/480/24 (производство № 61-7928св25) можно ознакомиться по ссылке.

