Верховный Суд подтвердил законность увольнения работника медучреждения после ошибки в заявлении на отпуск

Истец утверждал, что находился в отпуске, однако позже выяснилось, что в документе была допущена ошибка: вместо июля он указал август.

Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда, который признал законным увольнение работника медицинского учреждения за прогул после ошибки в заявлении об отпуске.

Речь идет о деле работника КНП «Жмеринский МЦ ПМСП», который обжаловал приказ о дисциплинарном взыскании в виде увольнения, требовал восстановления на работе и выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула.

Как указал ВС, иск о признании незаконным и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения не подлежит удовлетворению, если работник не доказал, что находился в отпуске, а работодатель применил к нему меры дисциплинарной ответственности в виде увольнения за прогул без уважительных причин в порядке, предусмотренном КЗоТ Украины.

Детали дела

Истец отмечал, что работал в медучреждении с 2018 года и был уволен 25 июля 2023 года за прогул в период с 17 по 24 июля 2023 года.

По его словам, в это время он находился в отпуске, поскольку подал соответствующее заявление, согласованное директором. Однако позже выяснилось, что в документе была допущена ошибка: вместо даты «17.07.23» в заявлении указали «17.08.23».

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что истец допустил описку в заявлении о предоставлении дополнительного отпуска, а потому подлежит восстановлению в должности со взысканием среднего заработка за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал, мотивируя свое решение тем, что в материалах дела отсутствует приказ об отпуске с 17 июля, с которым был бы ознакомлен истец, поэтому у него не было законных оснований считать, что он находился в отпуске именно с этой даты.

Верховный Суд согласился с решением апелляционного суда.

Решение ВС

Решая вопрос уважительности отсутствия работника на работе, суд должен исходить из конкретных обстоятельств и учитывать доказательства законности увольнения, предоставленные работодателем. В этом деле работодатель не мог предусмотреть, что, указав в заявлении датой начала отпуска 17 августа, работник в дальнейшем будет утверждать, что имел в виду 17 июля. Кроме того, истец отказался предоставить объяснения относительно причин своего отсутствия по запросу работодателя. Поскольку факт отсутствия на работе подтвержден актами и докладными записками, а приказ об отпуске на спорный период не издавался, увольнение на основании п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины произошло с соблюдением закона и в пределах дискреционных полномочий работодателя.

Постановление Верховного Суда от 28 августа 2024 года по делу № 130/2320/23 (производство № 61-4227св24).

