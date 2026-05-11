ТЦК не изменил данные в реестре «Оберег» и направлял мужчину с инвалидностью на повторную ВВК — что решил суд

Несмотря на решение ВВК о непригодности к службе и исключении с воинского учета, в «Резерв+» мужчина с инвалидностью продолжал числиться военнообязанным.

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, который после прохождения военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, однако в государственном реестре «Оберіг» продолжал числиться военнообязанным. Из-за этого в приложении «Резерв+» отображался статус лица, состоящего на воинском учете и подлежащего мобилизации, несмотря на наличие военно-учетных документов с прямо противоположными сведениями.

После нескольких обращений в ТЦК, адвокатских запросов и жалоб мужчина так и не получил решения по существу своего заявления. Вместо этого ему предлагали повторно пройти ВВК и лично прибыть в территориальный центр комплектования. Суд пришел к выводу, что ТЦК фактически не рассмотрел поданное заявление и не принял никакого решения — ни о внесении изменений в реестр, ни о мотивированном отказе. При этом суд отдельно подчеркнул: закон не требует обязательного личного присутствия лица именно для решения вопроса о внесении изменений в реестр «Оберіг» в такой ситуации, а риск ошибок государственного органа не может перекладываться на гражданина.

Обстоятельства дела №420/38066/25

Истец является лицом с инвалидностью III группы бессрочно. В августе 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Это подтверждалось справкой ВВК и временным удостоверением военнообязанного, в котором содержалась отметка об исключении с воинского учета и указывалось, что повторному медицинскому освидетельствованию он не подлежит.

Однако после запуска приложения «Резерв+» мужчина обнаружил, что в реестре «Оберіг» он продолжает числиться военнообязанным.

В апреле 2025 года истец обратился в ТЦК с заявлением о внесении изменений в реестр и приведении данных в соответствие с военно-учетными документами. Позднее аналогичное обращение подала его адвокат. Также направлялись адвокатские запросы и жалобы. Несмотря на это, решение по существу заявления принято не было. Вместо этого мужчине предлагали повторно пройти ВВК и лично явиться в ТЦК.

Позиция ТЦК

В отзыве на иск ответчик указывал, что в реестре истец числится военнообязанным и подлежит мобилизации. Также ТЦК утверждал, что документы о прохождении ВВК в 2023 году отсутствуют, поскольку соответствующие материалы были изъяты правоохранительными органами.

Кроме того, ответчик настаивал, что для внесения изменений в реестр лицо должно лично прибыть в ТЦК, а не направлять документы почтой.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что истец подал в ТЦК все необходимые документы, а факт получения заявления подтверждался штампом учреждения и подписью ответственного лица.

В то же время ответчик не предоставил суду доказательств надлежащего рассмотрения заявления и не подтвердил существование какого-либо решения о внесении изменений в реестр либо мотивированного отказа. Также ТЦК не смог предоставить копию ответа, на который ссылался в переписке с представителем истца.

Суд пришел к выводу, что пункт 4 Порядка №559 не предусматривает обязательного личного присутствия военнообязанного для решения вопроса о внесении изменений в реестр «Оберіг» в случае несоответствия данных.

Отдельно суд критически оценил аргументы об отсутствии документов из-за их изъятия правоохранительными органами. В решении подчеркнуто, что именно ТЦК отвечает за ведение и сохранение учетной документации.

Суд также сослался на принцип «надлежащего управления» и практику ЕСПЧ по делу «Рисовский против Украины», указав, что риск ошибок государственного органа, в частности невнесения либо некорректного внесения данных в реестр, должен возлагаться на государство, а не на лицо.

Почему суд не обязал сразу изменить данные в «Обереге»

Суд не стал прямо обязывать ТЦК внести в реестр информацию об исключении истца с воинского учета.

В решении указано, что вопрос внесения изменений в Реестр относится к компетенции ТЦК. Поскольку уполномоченный орган фактически не принял никакого решения по заявлению истца, суд не может напрямую решить этот вопрос вместо субъекта властных полномочий.

В то же время суд не давал окончательной оценки тому, подлежит ли истец исключению с воинского учета, поскольку предметом спора являлось именно бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления.

Именно поэтому надлежащим способом защиты суд признал обязанность ТЦК рассмотреть заявление истца и принять решение по существу — либо внести сведения об исключении с воинского учета в реестр «Оберег», либо предоставить мотивированный отказ.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления истца о внесении изменений в реестр «Оберіг» и обязал ответчика рассмотреть это обращение по существу.

Отдельно суд применил механизм судебного контроля за исполнением решения и обязал ТЦК в течение одного месяца после вступления решения в законную силу подать отчет о его исполнении.

Кроме того, суд взыскал с ТЦК в пользу истца 1211,20 грн судебного сбора.

Дело рассмотрено в письменном производстве. Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный административный суд.

