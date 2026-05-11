ТЦК не змінив дані в реєстрі «Оберіг» та направляв чоловіка з інвалідністю на повторну ВЛК — що вирішив суд

Попри рішення ВЛК про непридатність до служби та виключення з військового обліку, у «Резерв+» чоловік з інвалідністю продовжував значитися військовозобов’язаним.

Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу чоловіка, який після проходження військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, однак у державному реєстрі «Оберіг» продовжив значитися військовозобов’язаним. Через це в застосунку «Резерв+» відображався статус особи, яка перебуває на військовому обліку та підлягає мобілізації, попри наявність військово-облікових документів із прямо протилежними відомостями.

Після кількох звернень до ТЦК, адвокатських запитів і скарг чоловік так і не отримав рішення по суті своєї заяви. Натомість йому пропонували повторно пройти ВЛК та особисто прибути до територіального центру комплектування. Суд дійшов висновку, що ТЦК фактично не розглянув подану заяву та не ухвалив жодного рішення — ані про внесення змін до реєстру, ані про мотивовану відмову. При цьому суд окремо наголосив: закон не вимагає обов’язкової особистої присутності особи саме для вирішення питання про внесення змін до реєстру «Оберіг» у такій ситуації, а ризик помилок державного органу не може перекладатися на громадянина.

Обставини справи №420/38066/25

Позивач є особою з інвалідністю III групи безстроково. У серпні 2023 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Це підтверджувалося довідкою ВЛК та тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного, у якому містилася відмітка про виключення з військового обліку та зазначалося, що повторному медичному огляду він не підлягає.

Втім, після запуску застосунку «Резерв+» чоловік виявив, що у реєстрі «Оберіг» він продовжує значитися військовозобов’язаним.

У квітні 2025 року позивач звернувся до ТЦК із заявою про внесення змін до реєстру та приведення даних у відповідність до військово-облікових документів. Пізніше аналогічне звернення подала його адвокат. Також надсилалися адвокатські запити та скарги. Попри це, рішення по суті заяви ухвалено не було. Натомість чоловіку пропонували повторно пройти ВЛК та особисто з’явитися до ТЦК.

Позиція ТЦК

У відзиві на позов відповідач зазначав, що у реєстрі позивач значиться військовозобов’язаним та підлягає мобілізації. Також ТЦК стверджував, що документи щодо проходження ВЛК у 2023 році відсутні, оскільки відповідні матеріали були вилучені правоохоронними органами.

Крім того, відповідач наполягав, що для внесення змін до реєстру особа повинна особисто прибути до ТЦК, а не надсилати документи поштою.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що позивач подав до ТЦК усі необхідні документи, а факт отримання заяви підтверджувався штампом установи та підписом відповідальної особи.

Водночас відповідач не надав суду доказів належного розгляду заяви та не підтвердив існування будь-якого рішення щодо внесення змін до реєстру або мотивованої відмови. Також ТЦК не зміг надати копію відповіді, на яку посилався у листуванні з представником позивача.

Суд дійшов висновку, що пункт 4 Порядку №559 не передбачає обов’язкової особистої присутності військовозобов’язаного для вирішення питання щодо внесення змін до реєстру «Оберіг» у разі невідповідності даних.

Окремо суд критично оцінив аргументи про відсутність документів через їх вилучення правоохоронцями. У рішенні наголошено, що саме ТЦК відповідає за ведення та збереження облікової документації.

Суд також послався на принцип «належного врядування» та практику ЄСПЛ у справі Рисовський проти України, зазначивши, що ризик помилок державного органу, зокрема невнесення або некоректного внесення даних до реєстру, має покладатися на державу, а не на особу.

Чому суд не зобов’язав одразу змінити дані в «Оберезі»

Суд не став прямо зобов’язувати ТЦК внести до реєстру інформацію про виключення позивача з військового обліку.

У рішенні зазначено, що питання внесення змін до Реєстру належить до компетенції ТЦК. Оскільки уповноважений орган фактично не ухвалив жодного рішення за заявою позивача, суд не може напряму вирішити це питання замість суб’єкта владних повноважень.

Водночас суд не давав остаточної оцінки тому, чи підлягає позивач виключенню з військового обліку, оскільки предметом спору була саме бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви.

Саме тому належним способом захисту суд визнав зобов’язання ТЦК розглянути заяву позивача та ухвалити рішення по суті — або внести відомості про виключення з військового обліку до реєстру «Оберіг», або надати мотивовану відмову.

Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви позивача про внесення змін до реєстру «Оберіг» та зобов’язав відповідача розглянути це звернення по суті.

Окремо суд застосував механізм судового контролю за виконанням рішення та зобов’язав ТЦК протягом одного місяця після набрання рішенням законної сили подати звіт про його виконання.

Крім того, суд стягнув із ТЦК на користь позивача 1211,20 грн судового збору.

Справу розглянуто у письмовому провадженні. Рішення може бути оскаржене до П`ятий апеляційний адміністративний суд.

