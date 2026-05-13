Верховный Суд назвал основания обеспечения иска по административному делу

КАС ВС подчеркнул, что меры обеспечения должны быть приняты только в пределах исковых требований и быть адекватными и соразмерными исковым требованиям.

Пятый апелляционный административный суд представил подборку правовых позиций ВС относительно оснований обеспечения иска.

В частности, КАС ВС в постановлении от 11.03.2026 по делу № 380/12281/25 отметил, что институт обеспечения иска является одной из гарантий защиты прав, свобод и законных интересов юридических и физических лиц-истцов в административном процессе, механизмом, который призван обеспечить реальное и неукоснительное исполнение судебного решения, принятого по административному делу.

Соразмерность предполагает соотношение негативных последствий от принятия мер обеспечения иска с теми негативными последствиями, которые могут наступить в результате непринятия этих мер, с учетом соответствия права или законного интереса, за защитой которых заявитель обращается в суд, имущественных последствий запрета ответчику совершать определенные действия.

Адекватность меры по обеспечению иска, применяемой судом, определяется ее соответствием требованиям, для обеспечения которых она принимается. Оценка такого соответствия осуществляется судом, в частности, с учетом соотношения права (интереса), о защите которых просит заявитель, с имущественными последствиями запрета ответчику совершать определенные действия.

Следовательно, при решении вопроса об обеспечении иска суд должен осуществить оценку обоснованности доводов заявителя относительно необходимости принятия соответствующих мер с учетом следующего:

разумности, обоснованности и адекватности требований заявителя относительно обеспечения иска; обеспечения сбалансированности интересов сторон, а также других участников судебного процесса;

наличия связи между конкретной мерой обеспечения иска и предметом искового требования, в частности, способна ли такая мера обеспечить фактическое исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска;

вероятности затруднения исполнения или неисполнения решения суда в случае непринятия таких мер;

предотвращения нарушения в связи с принятием таких мер прав и охраняемых законом интересов лиц, не являющихся участниками данного судебного процесса.

В постановлении от 24.02.2026 по делу № 320/9328/25 указано, что любое обеспечение иска в административном деле является предоставлением временной защиты до разрешения дела по существу, которая применяется в исключительных случаях при наличии объективных обстоятельств, позволяющих сделать обоснованное предположение, что непринятие соответствующих мер повлечет больший вред, чем их применение.

В позиции от 6.02.2026 по делу № 520/25524/25 КАС ВС отметил, что целью обеспечения иска является принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца от возможных недобросовестных действий со стороны ответчика с тем, чтобы обеспечить истцу реальное и эффективное исполнение судебного решения, если оно будет принято в пользу истца, в том числе для предупреждения потенциальных трудностей в дальнейшем исполнении такого решения.

Также при рассмотрении заявлений об обеспечении иска суд (судья) должен с учетом доказательств, предоставленных истцом в подтверждение своих требований, убедиться, в частности, в том, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза неисполнения или затруднения исполнения возможного решения суда об удовлетворении иска, а также выяснить соответствие вида обеспечения иска, который просит применить лицо, обратившееся с таким заявлением, исковым требованиям. Об этом говорится в постановлении от 24.02.2026 по делу № 320/60807/24.

Кроме того, суд прежде всего обязан установить, предоставил ли заявитель надлежащие и допустимые доказательства существования реальных, а не гипотетических, рисков, определенных частью второй статьи 150 КАС Украины. Постановление КАС ВС от 7.08.2025 по делу № 160/23979/24 указывает, что бремя доказывания таких рисков возлагается исключительно на заявителя. Общие ссылки на возможные негативные последствия без документального подтверждения (например, финансовых документов, свидетельствующих об угрозе существенного ухудшения имущественного положения, или доказательств уже начатых действий по принудительному исполнению), не могут считаться достаточным обоснованием для принятия мер обеспечения.

В случае установления наличия оснований для обеспечения иска суд выбирает конкретную меру, которая является наименее обременительной, но одновременно достаточной для эффективной защиты прав. Как правило, в делах, где оспариваемый акт предусматривает принудительное взыскание средств, применение приостановления взыскания на основании исполнительного документа (пункт 5 часть первая статьи 151 КАС Украины) является целесообразным, поскольку временно защищает имущественный интерес заявителя без вмешательства в действие самого акта.

Кроме того, в определении об обеспечении иска суд должен привести мотивы, по которым он пришел к выводу, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным исполнение решения суда либо эффективную защиту, либо восстановление нарушенных или оспариваемых прав и интересов истца. Также суд должен указать, в чем будут заключаться действия, направленные на восстановление прав истца, оценить сложность совершения этих действий, установить, что расходы, связанные с восстановлением прав, будут значительными. На этом КАС ВС акцентировал внимание в постановлении от 24.02.2026 по делу № 320/60807/24.

