Во Львове суд разрешил легализовать дом, построенный без документов: условия узаконивания самостроя

Лычаковский районный суд Львова признал право собственности на самовольно построенный жилой дом площадью 272,5 кв. м, который был возведен без разрешительных документов и оформления земельного участка в собственность.

Лычаковский районный суд города Львова рассмотрел гражданское дело № 463/9862/25 по иску гражданки к Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области и Львовскому городскому совету о признании права собственности на самовольно построенный жилой дом. Суд решал вопрос о наличии правовых оснований для признания права собственности на самовольно построенный дом.

Обстоятельства дела

Истица обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на самовольно построенный жилой дом площадью 272,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 4610137200:05:006:0265. Также она просила присвоить дому почтовый адрес и зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.

Иск обоснован тем, что истица является собственницей земельного участка, что подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и решением Львовского городского совета от 25 февраля 2021 года, которым утверждена передача земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома. На этом земельном участке в 2012 году было осуществлено самовольное строительство жилого дома.

По результатам технического обследования установлена возможность надежной и безопасной эксплуатации объекта. Выписка из Реестра строительной деятельности подтвердила, что строительство осуществлялось в период с 5 мая 2012 года по 24 октября 2012 года, а объект соответствует требованиям государственных строительных норм, что также подтверждается заключением экспертизы.

Истица обращалась в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля для принятия дома в эксплуатацию по процедуре «строительной амнистии», однако получила отказ из-за отсутствия разрешения на выполнение строительных работ. При этом истица указывала, что получение такого разрешения невозможно, поскольку строительство имеет статус самовольного.

Во время рассмотрения дела представитель истицы пояснила, что на момент строительства земельный участок фактически использовался истицей как членом садового кооператива, а уже в 2021 году она оформила право собственности на этот земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома. Также отмечалось, что в настоящее время истица проживает в спорном доме.

Представитель Львовского городского совета в отзыве и во время судебного разбирательства сообщила, что орган местного самоуправления полагается на усмотрение суда относительно требований о признании права собственности при условии соблюдения требований законодательства и подтверждения возможности безопасной эксплуатации дома. В то же время представитель городского совета обратила внимание, что вопросы присвоения почтового адреса и государственной регистрации права собственности не относятся к компетенции суда.

Представитель Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля также не возражала против удовлетворения требований о признании права собственности на самовольно построенный дом и отметила, что в случае удовлетворения иска истице необходимо будет обратиться в Инспекцию для регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №461.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 376 ГК Украины жилой дом считается самовольным строительством, если он построен на земельном участке, который не был отведен для этой цели, либо без соответствующего документа, дающего право выполнять строительные работы.

Исследовав материалы дела, суд установил, что на момент завершения строительства в 2012 году истица не получала разрешение на выполнение строительных работ и осуществила строительство на земельном участке, который не был отведен для этой цели. Следовательно, спорный жилой дом является самовольным строительством в понимании статьи 376 ГК Украины.

Вместе с тем суд обратил внимание на положения части третьей статьи 376 ГК Украины, согласно которой право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество может быть признано по решению суда за лицом, осуществившим такое строительство, если земельный участок в установленном порядке предоставлен ему под уже построенный объект недвижимости.

Суд установил, что в 2021 году истица приобрела право собственности на земельный участок площадью 992 кв. м с кадастровым номером 4610137200:05:006:0265 для строительства и обслуживания жилого дома. Основанием для государственной регистрации права собственности стало решение Львовского городского совета об утверждении проекта землеустройства и передаче земельного участка в частную собственность.

Также суд учел результаты технического обследования и строительно-технического заключения, согласно которым жилой дом соответствует требованиям государственных строительных норм и пригоден для надежной и безопасной эксплуатации.

Отдельно суд отметил, что во время рассмотрения дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о существенном нарушении строительных норм и правил либо нарушении прав или интересов других лиц в связи с осуществленным строительством.

Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что имеются правовые основания для признания за истицей права собственности на самовольно построенный жилой дом, поскольку земельный участок в установленном порядке был предоставлен ей под уже построенный объект недвижимости, а безопасность эксплуатации дома подтверждена надлежащими доказательствами.

В то же время суд отказал в удовлетворении требований о присвоении почтового адреса и об обязании осуществить государственную регистрацию права собственности. Суд указал, что присвоение адреса относится к полномочиям органа местного самоуправления в административном порядке, а государственная регистрация права собственности осуществляется соответствующим субъектом государственной регистрации на основании судебного решения после вступления его в законную силу.

В результате суд частично удовлетворил иск и признал за истицей право собственности на самовольно построенный жилой дом площадью 272,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 4610137200:05:006:0265. В остальной части исковых требований суд отказал.

