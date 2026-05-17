Суд взыскал $17 584 из-за невыполнения мирового соглашения в наследственном споре между сестрами

Ичнянский районный суд Черниговской области рассмотрел дело по иску о понуждении к исполнению мирового соглашения, заключенного между наследниками после смерти отца сторон и утвержденного судом в 2016 году. Истица просила взыскать с ответчицы 17 584 доллара США задолженности по мировому соглашению, ссылаясь на неисполнение ответчицей взятых на себя обязательств по выплате компенсации за долю наследственного имущества.

Суд рассмотрел вопрос надлежащего способа защиты в случае неисполнения мирового соглашения, утвержденного судом, а также применения срока исковой давности с учетом законодательных изменений, связанных с карантином и военным положением.

Суть дела № 733/2050/25

После смерти отца между наследницами возник спор относительно наследственного имущества, в состав которого входили магазин, трактор, автомобиль, денежные средства на счете кредитного союза, жилой дом и имущество фермерского хозяйства. В рамках гражданского дела стороны заключили мировое соглашение, которое определением Ичнянского районного суда Черниговской области было утверждено 30 июня 2016 года.

По условиям мирового соглашения ответчица обязалась выплатить истице 20 000 долларов США за ее долю наследственного имущества. Часть средств должна была быть выплачена в гривне и путем передачи депозитных средств, а остальная сумма — двумя платежами: 4000 долларов США до 1 декабря 2016 года и 13 584 доллара США до 1 мая 2017 года. В свою очередь истица согласилась на передачу ответчице в собственность и пользование наследственного имущества и отказалась от своей доли в соответствующих активах.

После неисполнения ответчицей условий мирового соглашения истица обратилась в органы государственной исполнительной службы. Государственным исполнителем было открыто исполнительное производство и наложен арест на имущество должника. Однако определением Ичнянского районного суда Черниговской области от 26 апреля 2017 года постановления государственного исполнителя об открытии исполнительного производства и аресте имущества были отменены. Апелляционный суд Черниговской области оставил это решение без изменений. Суды исходили из того, что определение об утверждении мирового соглашения не соответствовало требованиям Закона Украины «Об исполнительном производстве» и не содержало предписания о принудительном исполнении.

В 2017 году истица уже обращалась с иском о понуждении к исполнению мирового соглашения, однако иск был возвращен из-за неуплаты судебного сбора. Также суд отказал ей в приведении определения об утверждении мирового соглашения в соответствие с требованиями законодательства об исполнительном производстве.

Истица указывала, что длительное время проживала за границей, не имела возможности обеспечить правовую помощь и оплату необходимых платежей, а в 2021 и 2024 годах проходила длительное лечение онкологических заболеваний. Суд исследовал медицинские документы относительно лечения рака щитовидной железы и рака молочной железы, установления инвалидности II группы, а также обстоятельства проживания истицы как внутренне перемещенного лица после возвращения в Украину.

Выводы суда

Суд отметил, что мировое соглашение по своей правовой природе является договором, который заключается сторонами с целью урегулирования спора на условиях взаимных уступок и подлежит добровольному исполнению. В случае неисполнения условий мирового соглашения другая сторона не лишена права обратиться в суд с иском о понуждении к его исполнению.

Суд сослался на вывод Верховного Суда Украины по делу № 6-274цс15 от 23 сентября 2015 года, согласно которому обращение в суд с иском о понуждении к исполнению мирового соглашения возможно даже без предварительного получения постановления государственного исполнителя об отказе в открытии исполнительного производства. Аналогичные выводы содержатся в постановлениях Верховного Суда от 14 июня 2018 года по делу № 372/742/16-ц, от 12 декабря 2018 года по делу № 179/1341/15-ц и от 10 июля 2019 года по делу № 754/1795/16-ц.

Суд указал, что на момент утверждения мирового соглашения в 2016 году законодательство уже не относило такие определения к решениям, подлежащим исполнению государственной исполнительной службой. Вместе с тем действие мирового соглашения и определения суда не было прекращено или отменено, поэтому они подлежат исполнению сторонами в согласованном объеме.

Оценивая доводы ответчицы об истечении срока исковой давности, суд подробно проанализировал нормы ГК Украины и изменения законодательства, связанные с карантином COVID-19 и военным положением. Суд отметил, что во время действия карантина сроки исковой давности были продлены с 2 апреля 2020 года до 30 июня 2023 года, а в период действия военного положения — сначала продлены, а с 30 января 2024 года до 4 сентября 2025 года их течение было приостановлено.

Также суд учел длительное лечение истицы, ее пребывание за пределами Украины, онкологические заболевания, установление инвалидности, статус внутренне перемещенного лица и необходимость постоянного лечения.

Суд установил, что ответчица не исполнила условия мирового соглашения в части выплаты 4000 долларов США и 13 584 долларов США, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению.

Суд обязал ответчицу исполнить мировое соглашение путем взыскания 17 584 долларов США, что эквивалентно 725 804 грн, а также взыскал с ответчицы судебный сбор в размере 7258,04 грн.

