Военный проспал сигнал боевой готовности во время воздушного нападения РФ — как наказал суд

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области оштрафовал на 17 тысяч гривен военнослужащего, который во время воздушного нападения проспал команду «Готовность №1» и не выходил на связь с пунктом управления.

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области рассмотрел материалы, направленные воинской частью, о привлечении военнослужащего по контракту к административной ответственности за нарушение правил несения боевого дежурства и небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода. Суд пришел к выводу о наличии в действиях военнослужащего состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172-17 и ч. 2 ст. 172-15 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа.

Суть дела

Суд установил, что 16 апреля 2026 года около 03:00 главный сержант — командир автомобильного отделения воинской части не выполнил команду «Готовность №1» по отражению воздушного нападения противника на позиции пункта управления №634 и не выходил на связь с пунктом управления воинской части. На телефонные звонки и уведомления он не отвечал.

Около 04:00 военнослужащий проснулся от стука в дверь, после чего узнал от другого военнослужащего, что его разыскивают оперативный дежурный и командир подразделения. Ему сообщили, что он проспал команду приведения подразделения в боевую готовность.

В судебном заседании военнослужащий признал свою вину и просил строго его не наказывать.

Материалами дела установлено, что накануне вечером он вернулся с выполнения боевого задания по отражению воздушного нападения противника. После этого личный состав готовил ужин и оформлял документацию боевого дежурства. В комнате военнослужащего находились исправные и заряженные средства связи и планшет для отслеживания воздушной обстановки, однако из-за усталости он уснул и не услышал звонков и сигналов оповещения.

Оперативный дежурный пояснил, что получил приказ о переводе пункта управления в готовность №1 для отражения воздушного нападения противника, однако в течение около 40 минут расчёт пункта управления не выходил на связь. После этого через других военнослужащих был организован поиск старшего позиции, который впоследствии сообщил, что проспал команду.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со ст. 245 КУоАП задачей суда при рассмотрении дел об административных правонарушениях является своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств дела и разрешение его в точном соответствии с законом.

Суд также привел положения ст. 251 КУоАП, согласно которым доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность лица и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Ссылаясь на ст. 280 КУоАП, суд подчеркнул, что при рассмотрении дела необходимо выяснить, было ли совершено административное правонарушение, виновно ли лицо в его совершении, а также имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.

Суд пришел к выводу, что вина военнослужащего подтверждается протоколами о военных административных правонарушениях, письменными объяснениями военнослужащих, выписками из приказов командира воинской части, боевым приказом и приказом о результатах служебного расследования.

В постановлении указано, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 КУоАП военнослужащие несут ответственность за военные административные правонарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП, если такие действия не влекут уголовной ответственности.

Суд обратил внимание, что ч. 2 ст. 172-17 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил несения боевого дежурства, установленных для своевременного выявления и отражения внезапного нападения на Украину либо для защиты и безопасности Украины, совершенное в условиях особого периода.

В то же время ч. 2 ст. 172-15 КУоАП устанавливает ответственность за небрежное отношение военного должностного лица к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что они согласуются между собой относительно времени, места и обстоятельств события, а потому подтверждают наличие в действиях военнослужащего состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172-17 и ч. 2 ст. 172-15 КУоАП.

Суд признал военнослужащего виновным в нарушении правил несения боевого дежурства и небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода и, применив ч. 2 ст. 36 КУоАП, назначил административное взыскание в пределах санкции за более серьёзное правонарушение в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Отдельно суд отметил, что в соответствии с п. 12 ст. 5 Закона «О судебном сборе» военнослужащие освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с исполнением воинской обязанности и служебных обязанностей, поэтому лицо было освобождено от уплаты судебного сбора по данному делу №352/1059/26.

