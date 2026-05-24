Суд в Винницкой области обязал удалить пост в Facebook, в котором адвоката назвали «наполеоном из 6-й палаты»

За оскорбительный пост и фото адвоката без согласия суд присудил 10 тысяч грн морального вреда.

Конфликт вокруг доступа к берегу реки и публикаций в Facebook завершился судебным спором о границах свободы слова, праве на изображение и защите деловой репутации. В центре дела оказался пост в соцсети, в котором местного адвоката назвали «наполеоном из 6-й палаты» и обвинили в якобы захвате прибрежной полосы. Публикация сопровождалась фотографией адвоката и вызвала активное обсуждение в соцсети.

Липовецкий районный суд Винницкой области пришел к выводу, что часть распространенной информации была недостоверной, а отдельные высказывания — оскорбительными и такими, которые унижают честь, достоинство и деловую репутацию истца. Суд также установил, что фото адвоката опубликовали без его согласия. В результате ответчицу обязали удалить пост, запретили в дальнейшем распространять фото и видео с изображением истца без разрешения, а также взыскали с нее 10 тыс. грн морального вреда.

Обстоятельства дела №136/2251/25

Иск подал адвокат из Липовца, который заявил, что в ноябре 2025 года ответчица опубликовала в Facebook пост о конфликте возле реки Соб. В публикации говорилось о «колючей проволоке» возле берега и «наполеоне из 6-й палаты», который якобы не позволял пройти к реке. К тексту была добавлена фотография истца.

В комментариях к посту ответчица прямо назвала фамилию адвоката и заявила, что он якобы «захватил в частное пользование береговую полосу и часть общественного парка».

Истец утверждал, что такие высказывания унижают его честь, достоинство и профессиональную репутацию как адвоката, а также формируют у читателей представление о нем как о лице с психическими расстройствами и человеке, который незаконно присваивает землю общины.

Отдельно он подчеркивал, что не давал согласия на фото- и видеосъемку и дальнейшее распространение своего изображения в соцсетях. Также адвокат ссылался на состояние здоровья — перенесенную операцию на сердце и гипертоническую болезнь, которые, по его словам, усилили последствия психологического стресса.

Позиция ответчицы

Ответчица просила полностью отказать в иске. Она заявляла, что ее публикация касалась вопроса общественного интереса — возможного незаконного использования прибрежной защитной полосы и экологических нарушений.

В подтверждение она предоставила выписку из ЕРДР об уголовном производстве по ч. 1 ст. 364 УК относительно возможной незаконной передачи в пользование земель водного фонда возле реки Соб.

Также ответчица ссылалась на свободу слова, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и утверждала, что ее высказывания были оценочными суждениями и эмоциональной реакцией на события.

Что установил суд

Суд установил, что ответчица администрировала и использовала страницу, на которой был размещен спорный пост.

Во время рассмотрения дела суд пришел к выводу, что фотография истца была обнародована без его согласия, а в посте и комментариях содержались не только оценочные суждения, но и утверждения о конкретных фактах — в частности о якобы захвате земель.

Суд отметил, что ответчица не предоставила доказательств того, что адвокат незаконно получил или использовал прибрежную полосу. Предоставленная выписка из ЕРДР касалась возможных действий должностных лиц городского совета, а не самого истца.

Отдельно суд подчеркнул, что высказывания «наполеон из 6-й палаты», «бедолага», «внутренний оккупант» содержат оскорбительные формулировки в унизительной форме и нарушают честь, достоинство и деловую репутацию лица.

В то же время суд по этому делу исходил из того, что истец как адвокат и лицо, участвующее в общественной жизни общины, является публичным лицом, а потому границы допустимой критики в отношении него являются более широкими. Однако, как указано в решении, свобода слова не позволяет распространять недостоверные фактические утверждения и использовать оскорбительные высказывания в унизительной форме.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск и постановил удалить Facebook-пост и фотографию истца, запретить в дальнейшем публиковать фото и видео с изображением адвоката без его согласия, а также взыскать 10 тыс. грн морального вреда вместо заявленных 30 тыс. грн.

Кроме того, с ответчицы взыскано 3431,63 грн судебного сбора.

При этом суд обратил внимание, что сам истец недоплатил часть судебного сбора за требование о моральном вреде, поэтому с него отдельно взыскали в пользу государства 1816,80 грн.

В решении суд подробно проанализировал соотношение свободы слова и права на уважение чести, достоинства и деловой репутации.

Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, Верховного Суда и положения Гражданского кодекса относительно защиты права на изображение.

Также суд упомянул подход ЕСПЧ по делу Sanchez v. France, в котором речь шла о возможности возложения ответственности на владельца аккаунта за комментарии третьих лиц под его публикациями при отсутствии надлежащей модерации.

