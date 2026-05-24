  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд на Вінниччині зобов’язав видалити допис у Facebook, у якому адвоката назвали «наполеоном з 6-ї палати»

09:24, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За образливий допис і фото адвоката без згоди суд присудив 10 тисяч грн моральної шкоди.
Суд на Вінниччині зобов’язав видалити допис у Facebook, у якому адвоката назвали «наполеоном з 6-ї палати»
Фото: SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конфлікт навколо доступу до берега річки та публікацій у Facebook завершився судовим спором про межі свободи слова, право на зображення та захист ділової репутації. У центрі справи опинився допис у соцмережі, в якому місцевого адвоката назвали «наполеоном з 6-ї палати» та звинуватили у нібито захопленні прибережної смуги. Публікація супроводжувалася фотографією адвоката та викликала активне обговорення у соцмережі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Липовецький районний суд Вінницької області дійшов висновку, що частина поширеної інформації була недостовірною, а окремі висловлювання — образливими та такими, що принижують честь, гідність і ділову репутацію позивача. Суд також встановив, що фото адвоката опублікували без його згоди. У результаті відповідачку зобов’язали видалити допис, заборонили надалі поширювати фото та відео із зображенням позивача без дозволу, а також стягнули з неї 10 тис. грн моральної шкоди.

Обставини справи №136/2251/25

Позов подав адвокат із Липовця, який заявив, що у листопаді 2025 року відповідачка опублікувала у Facebook допис про конфлікт біля річки Соб. У публікації йшлося про «колючий дріт» біля берега та «наполеона з 6-ї палати», який нібито не дозволяв пройти до річки. До тексту було додано фотографію позивача.

У коментарях до посту відповідачка прямо назвала прізвище адвоката та заявила, що він нібито «захопив у приватне користування бережину та частину громадського парку».

Позивач стверджував, що такі висловлювання принижують його честь, гідність і професійну репутацію як адвоката, а також формують у читачів уявлення про нього як про особу з психічними розладами та людину, яка незаконно привласнює землю громади.

Окремо він наголошував, що не давав згоди на фото- та відеозйомку і подальше поширення свого зображення у соцмережах. Також адвокат посилався на стан здоров’я — перенесену операцію на серці та гіпертонічну хворобу, які, за його словами, посилили наслідки психологічного стресу.

Позиція відповідачки

Відповідачка просила повністю відмовити у позові. Вона заявляла, що її публікація стосувалася питання суспільного інтересу — можливого незаконного використання прибережної захисної смуги та екологічних порушень.

На підтвердження вона надала витяг з ЄРДР про кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК щодо можливого незаконного передання у користування земель водного фонду біля річки Соб.

Також відповідачка посилалася на свободу слова, гарантовану статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і стверджувала, що її висловлювання були оціночними судженнями та емоційною реакцією на події.

Що встановив суд

Суд встановив, що відповідачка адмініструвала та використовувала сторінку, на якій був розміщений спірний допис.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що фотографія позивача була оприлюднена без його згоди, а в дописі та коментарях містилися не лише оціночні судження, а й твердження про конкретні факти — зокрема про нібито захоплення земель.

Суд зазначив, що відповідачка не надала доказів того, що адвокат незаконно отримав чи використовував прибережну смугу. Наданий витяг з ЄРДР стосувався можливих дій службових осіб міської ради, а не самого позивача.

Окремо суд підкреслив, що висловлювання «наполеон з 6-ї палати», «бідолаха», «внутрішній окупант» містять образливі формулювання у принизливій формі та порушують честь, гідність і ділову репутацію особи.

Водночас суд у цій справі виходив із того, що позивач як адвокат та особа, яка бере участь у суспільному житті громади, є публічною особою, а тому межі допустимої критики щодо нього є ширшими. Однак, як зазначено у рішенні, свобода слова не дозволяє поширювати недостовірні фактичні твердження та використовувати образливі висловлювання у принизливій формі.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов та постановив видалити Facebook-допис і фотографію позивача, заборонити надалі публікувати фото та відео із зображенням адвоката без його згоди, а також стягнути 10 тис. грн моральної шкоди замість заявлених 30 тис. грн.

Крім того, з відповідачки стягнуто 3431,63 грн судового збору.

При цьому суд звернув увагу, що сам позивач недоплатив частину судового збору за вимогу про моральну шкоду, тому з нього окремо стягнули на користь держави 1816,80 грн.

У рішенні суд детально проаналізував співвідношення свободи слова та права на повагу до честі, гідності й ділової репутації.

Суд послався на практику Європейського суду з прав людини, Верховного Суду та положення Цивільного кодексу щодо захисту права на зображення.

Також суд згадав підхід ЄСПЛ у справі Sanchez v. France, у якій ішлося про можливість покладення відповідальності на власника акаунта за коментарі третіх осіб під його публікаціями за відсутності належної модерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд адвокат Вінниця судова практика

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]