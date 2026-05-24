Суд на Вінниччині зобов’язав видалити допис у Facebook, у якому адвоката назвали «наполеоном з 6-ї палати»

За образливий допис і фото адвоката без згоди суд присудив 10 тисяч грн моральної шкоди.

Конфлікт навколо доступу до берега річки та публікацій у Facebook завершився судовим спором про межі свободи слова, право на зображення та захист ділової репутації. У центрі справи опинився допис у соцмережі, в якому місцевого адвоката назвали «наполеоном з 6-ї палати» та звинуватили у нібито захопленні прибережної смуги. Публікація супроводжувалася фотографією адвоката та викликала активне обговорення у соцмережі.

Липовецький районний суд Вінницької області дійшов висновку, що частина поширеної інформації була недостовірною, а окремі висловлювання — образливими та такими, що принижують честь, гідність і ділову репутацію позивача. Суд також встановив, що фото адвоката опублікували без його згоди. У результаті відповідачку зобов’язали видалити допис, заборонили надалі поширювати фото та відео із зображенням позивача без дозволу, а також стягнули з неї 10 тис. грн моральної шкоди.

Обставини справи №136/2251/25

Позов подав адвокат із Липовця, який заявив, що у листопаді 2025 року відповідачка опублікувала у Facebook допис про конфлікт біля річки Соб. У публікації йшлося про «колючий дріт» біля берега та «наполеона з 6-ї палати», який нібито не дозволяв пройти до річки. До тексту було додано фотографію позивача.

У коментарях до посту відповідачка прямо назвала прізвище адвоката та заявила, що він нібито «захопив у приватне користування бережину та частину громадського парку».

Позивач стверджував, що такі висловлювання принижують його честь, гідність і професійну репутацію як адвоката, а також формують у читачів уявлення про нього як про особу з психічними розладами та людину, яка незаконно привласнює землю громади.

Окремо він наголошував, що не давав згоди на фото- та відеозйомку і подальше поширення свого зображення у соцмережах. Також адвокат посилався на стан здоров’я — перенесену операцію на серці та гіпертонічну хворобу, які, за його словами, посилили наслідки психологічного стресу.

Позиція відповідачки

Відповідачка просила повністю відмовити у позові. Вона заявляла, що її публікація стосувалася питання суспільного інтересу — можливого незаконного використання прибережної захисної смуги та екологічних порушень.

На підтвердження вона надала витяг з ЄРДР про кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК щодо можливого незаконного передання у користування земель водного фонду біля річки Соб.

Також відповідачка посилалася на свободу слова, гарантовану статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і стверджувала, що її висловлювання були оціночними судженнями та емоційною реакцією на події.

Що встановив суд

Суд встановив, що відповідачка адмініструвала та використовувала сторінку, на якій був розміщений спірний допис.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що фотографія позивача була оприлюднена без його згоди, а в дописі та коментарях містилися не лише оціночні судження, а й твердження про конкретні факти — зокрема про нібито захоплення земель.

Суд зазначив, що відповідачка не надала доказів того, що адвокат незаконно отримав чи використовував прибережну смугу. Наданий витяг з ЄРДР стосувався можливих дій службових осіб міської ради, а не самого позивача.

Окремо суд підкреслив, що висловлювання «наполеон з 6-ї палати», «бідолаха», «внутрішній окупант» містять образливі формулювання у принизливій формі та порушують честь, гідність і ділову репутацію особи.

Водночас суд у цій справі виходив із того, що позивач як адвокат та особа, яка бере участь у суспільному житті громади, є публічною особою, а тому межі допустимої критики щодо нього є ширшими. Однак, як зазначено у рішенні, свобода слова не дозволяє поширювати недостовірні фактичні твердження та використовувати образливі висловлювання у принизливій формі.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов та постановив видалити Facebook-допис і фотографію позивача, заборонити надалі публікувати фото та відео із зображенням адвоката без його згоди, а також стягнути 10 тис. грн моральної шкоди замість заявлених 30 тис. грн.

Крім того, з відповідачки стягнуто 3431,63 грн судового збору.

При цьому суд звернув увагу, що сам позивач недоплатив частину судового збору за вимогу про моральну шкоду, тому з нього окремо стягнули на користь держави 1816,80 грн.

У рішенні суд детально проаналізував співвідношення свободи слова та права на повагу до честі, гідності й ділової репутації.

Суд послався на практику Європейського суду з прав людини, Верховного Суду та положення Цивільного кодексу щодо захисту права на зображення.

Також суд згадав підхід ЄСПЛ у справі Sanchez v. France, у якій ішлося про можливість покладення відповідальності на власника акаунта за коментарі третіх осіб під його публікаціями за відсутності належної модерації.

