Верховный Суд объяснил, когда можно взыскать упущенную выгоду из-за гибели пчел от пестицидов

Установлено, что в радиусе 10 км от пасеки истца находятся поля с массово цветущей культурой гороха, посевы которого предприятие обрабатывало пестицидами с нарушением законодательства в сфере охраны пчел, в частности относительно неуведомления о проводимых мероприятиях.

Фото: focus.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для взыскания упущенной выгоды истец должен доказать конкретными расчетами и доказательствами реальную возможность получения соответствующих доходов при обычных обстоятельствах, если бы право не было нарушено противоправными действиями ответчика. Потеря части пчелосемей вследствие нарушения правил применения пестицидов не является автоматическим основанием для взыскания стоимости всей потенциально недополученной продукции, если истец не доказал показатели среднего сбора меда и не предоставил непротиворечивых расчетов.

8 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску лица к ПСП «Дружба» о возмещении имущественного, морального вреда и упущенной выгоды, причиненных гибелью пчел.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он является владельцем стационарной пасеки. В июне 2022 года был составлен акт специально созданной комиссией об установлении факта отравления пчел, согласно которому выявлена массовая гибель пчел с характерными признаками отравления пестицидами. Также установлено, что в радиусе 10 км от пасеки истца (2,5 км) находятся поля с массово цветущей культурой гороха, посевы которого ПСП «Дружба» обрабатывало пестицидами с нарушением законодательства в сфере охраны пчел, в частности относительно неуведомления о проводимых мероприятиях. В связи с этим он считал, что противоправными действиями ответчика ему причинен имущественный вред, моральный вред, а также вследствие потери в начале медосбора 50 % рабочих пчел им недополучена пчелопродукция, которую он мог бы реально получить, если бы пчелы не погибли.

Дело суды рассматривали неоднократно.

Районный суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не доказал наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями ПСП «Дружба» и причиненным вредом.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил иск. Решение мотивировано доказанностью причинения истцу материального вреда вследствие применения предприятием токсичных для пчел средств защиты растений без выполнения предусмотренной законом обязанности уведомления о будущем применении средств защиты растений, что привело к отравлению пчел и их гибели и, соответственно, причинению вреда истцу. При этом суд отказал в удовлетворении исковых требований в части возмещения упущенной выгоды в связи с тем, что они не подтверждены конкретными расчетами и доказательствами реальной возможности получения соответствующих доходов.

Оставляя без изменений постановление апелляционного суда в обжалуемой части, а именно в части исковых требований о возмещении упущенной выгоды, ВС отметил, что убытки как правовая категория включают в себя и упущенную (утраченную) выгоду, которая отличается от реальных убытков тем, что реальные убытки характеризуют уменьшение имеющегося имущества потерпевшего (понесенные расходы, уничтожение и повреждение имущества и т.п.), а в случае упущенной выгоды имеющееся имущество не увеличивается, хотя и могло увеличиться, если бы не правонарушение.

То есть упущенная выгода отражает разницу между реально возможным в будущем потенциально полученным имуществом и уже имеющимся имуществом.

Противоправным считается поведение, нарушающее императивные нормы права или санкционированные законом условия договора, вследствие чего нарушаются права другого лица (такое поведение лица может проявляться в принятии им неправомерного решения или в неправомерном поведении — действиях или бездействии).

Под убытками понимается материальный вред, выражающийся в уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения принадлежащего ему имущественного права, и (или) умалении нематериального блага и т.п. Причинная связь между противоправным поведением и причиненными убытками выражается в том, что противоправные действия причинителя являются причиной, а убытки — следствием такого противоправного поведения. Вина причинителя убытков является субъективным элементом ответственности и заключается в психическом отношении лица к совершению им противоправного деяния и проявляется в виде умысла или неосторожности.

В соответствии со ст. 22 ГК Украины в виде упущенной выгоды возмещаются только те убытки, которые могли быть реально получены при надлежащем исполнении обязательства.

ВС подчеркнул, что обращение с требованием о возмещении убытков в виде упущенной выгоды возлагает на кредитора (истца) обязанность также доказать, помимо приведенного, реальную возможность получения определенных им доходов, то есть что эти доходы (выгода) не являются абстрактными, а действительно были бы им получены и только неправомерные действия ответчика стали единственной и достаточной причиной, лишившей возможности их получить.

ВС признал обоснованным вывод апелляционного суда об отказе в удовлетворении требований о возмещении упущенной выгоды, поскольку такая не подтверждена конкретными расчетами и доказательствами реальной возможности получения соответствующих доходов.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 8 апреля 2026 года по делу № 550/653/23 (производство № 61-12262св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.