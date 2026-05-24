В Тернополе двое сотрудников ТЦК с побоями доставили мужчину в ТЦК — суд встал на сторону гражданского

19:29, 24 мая 2026
Тернопольский городской районный суд назначил условное наказание военнослужащим ТЦК за незаконное лишение свободы и нанесение телесных повреждений.
Тернопольский городской районный суд Тернопольской области 20 мая 2026 года вынес приговор по уголовному делу в отношении двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обстоятельства дела № 607/403/24

6 октября 2023 года около 21:30 возле магазина «АТБ» на улице Лучаковского в городе Тернополь военнослужащие остановили гражданина для проверки документов. Узнав, что он является гражданином Российской Федерации, его силой поместили в автомобиль и доставили в помещение территориального центра комплектования и социальной поддержки, чем незаконно лишили свободы. Во время доставки и дальнейшего пребывания в помещении обвиняемые наносили потерпевшему удары руками.

7 октября 2023 года около 01:00 в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки обвиняемые также наносили удары другому гражданину, причинив телесные повреждения.

Действия обвиняемого солдата квалифицированы по части первой статьи 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) и части второй статьи 146 (незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий) Уголовного кодекса Украины.

Действия обвиняемого младшего сержанта квалифицированы по части первой статьи 125 (умышленное причинение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 122 и частью второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободил от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 (один) год.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

Гражданский иск одного из потерпевших оставлен без рассмотрения в связи с возмещением ущерба.

Приговор может быть обжалован в Тернопольский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

