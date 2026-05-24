У Тернополі двоє працівників ТЦК з побиттям доправили чоловіка до ТЦК – суд став на бік цивільного

Тернопільський міськрайонний суд призначив умовне покарання військовослужбовцям ТЦК за незаконне позбавлення волі та тілесні ушкодження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 20 травня 2026 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обставини справи № 607/403/24

6 жовтня 2023 року близько 21:30 години біля магазину «АТБ» на вулиці Лучаківського в місті Тернопіль військовослужбовці зупинили громадянина для перевірки документів. Після з’ясування, що він є громадянином російської федерації, його силоміць помістили в автомобіль та доставили до приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чим незаконно позбавили волі. Під час доставлення та подальшого перебування в приміщенні обвинувачені наносили потерпілому удари руками.

7 жовтня 2023 року близько 01:00 години в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки обвинувачені також наносили удари іншому громадянину, спричинивши тілесні ушкодження.

Дії обвинуваченого солдата кваліфіковано за частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та частиною другою статті 146 (незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) Кримінального кодексу України.

Дії обвинуваченого молодшого сержанта кваліфіковано за частиною першою статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 122 та частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Цивільний позов одного з потерпілих залишено без розгляду у зв’язку з відшкодуванням шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

