  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Тернополі двоє працівників ТЦК з побиттям доправили чоловіка до ТЦК – суд став на бік цивільного

19:29, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тернопільський міськрайонний суд призначив умовне покарання військовослужбовцям ТЦК за незаконне позбавлення волі та тілесні ушкодження.
У Тернополі двоє працівників ТЦК з побиттям доправили чоловіка до ТЦК – суд став на бік цивільного
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області 20 травня 2026 року ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи № 607/403/24

6 жовтня 2023 року близько 21:30 години біля магазину «АТБ» на вулиці Лучаківського в місті Тернопіль військовослужбовці зупинили громадянина для перевірки документів. Після з’ясування, що він є громадянином російської федерації, його силоміць помістили в автомобіль та доставили до приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чим незаконно позбавили волі. Під час доставлення та подальшого перебування в приміщенні обвинувачені наносили потерпілому удари руками.

7 жовтня 2023 року близько 01:00 години в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки обвинувачені також наносили удари іншому громадянину, спричинивши тілесні ушкодження.

Дії обвинуваченого солдата кваліфіковано за частиною першою статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та частиною другою статті 146 (незаконне позбавлення волі, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) Кримінального кодексу України.

Дії обвинуваченого молодшого сержанта кваліфіковано за частиною першою статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 122 та частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Цивільний позов одного з потерпілих залишено без розгляду у зв’язку з відшкодуванням шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові Тернопіль ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]